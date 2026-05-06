El Peso Mexicano Fortalece su Posición Frente al Dólar ante Optimismo Geopolítico y Datos Laborales de Estados Unidos

La moneda mexicana registró una apreciación significativa impulsada por la posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y la publicación de cifras de empleo privadas en EE. UU.

El peso mexicano experimentó una notable recuperación durante la jornada de media semana, logrando apreciarse frente al dólar estadounidense en un entorno marcado por la optimización de las expectativas globales.

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el Banco de México, el tipo de cambio cerró la sesión en un nivel de 17.2406 unidades por cada dólar. Esta cifra representa una ganancia significativa de 13.69 centavos, lo que se traduce en un incremento porcentual del 0.78 por ciento en comparación con el cierre previo de 17.3775 unidades.

Durante la sesión, la divisa local mostró una volatilidad controlada, moviéndose en un rango que tuvo como punto máximo las 17.3418 unidades y un mínimo de 17.1951, lo que refleja una tendencia alcista para la moneda nacional impulsada por factores externos e internos. Este movimiento se vio respaldado por la caída del Índice Dólar, conocido como DXY, el cual compara a la moneda estadounidense con otras seis divisas de referencia global, registrando una pérdida del 0.44 por ciento para situarse en las 98.02 unidades.

Uno de los motores principales de este comportamiento fue la mejora en el sentimiento general de los mercados financieros, derivada de las señales sobre un posible acuerdo diplomático entre los Estados Unidos y el gobierno de Irán. La posibilidad de poner fin a un conflicto bélico y tensiones políticas que han afectado la estabilidad económica global durante los últimos dos meses ha generado un clima de confianza entre los inversionistas.

Juan Carlos Cruz, quien se desempeña como CEO de México Financiero, señaló que el optimismo se extiende debido a que Irán está analizando una nueva hoja de ruta para el cese de las hostilidades, a pesar de que algunas figuras políticas estadounidenses mantienen una estrategia de presión constante. Los reportes sugieren la existencia de un memorándum simplificado, de una sola página, cuyo objetivo es detener el conflicto inmediato, postergando discusiones complejas como el programa nuclear iraní para etapas posteriores.

Felipe Barragán, estratega de Pepperstone, coincidió en que el optimismo observado es el resultado de la esperanza de alcanzar una paz duradera tras casi diez semanas de tensiones intensas. Paralelamente, los operadores del mercado cambiario estuvieron atentos a la publicación de indicadores económicos provenientes de Estados Unidos.

Los datos del empleo privado, reportados por la firma ADP, mostraron un crecimiento de 109,000 puestos de trabajo durante el mes anterior, superando las expectativas de los economistas que anticipaban un incremento de 99,000. Este resultado es particularmente relevante si se compara con la cifra de marzo, que había sido revisada a la baja hasta los 61,000 empleos.

Estas cifras son vistas como un preludio fundamental al informe sobre la tasa de desempleo y la nómina no agrícola que se divulgará el viernes, el cual sirve como una referencia crítica para las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, las cuales permanecieron sin cambios la semana pasada. La solidez del mercado laboral estadounidense influye directamente en la valoración del dólar y, por ende, en el tipo de cambio frente a monedas emergentes como el peso mexicano.

En el ámbito interno de México, la atención de los inversionistas y analistas se centra ahora en la próxima decisión de política monetaria que emitirá el Banco de México. Existe una expectativa latente sobre la posibilidad de que la autoridad monetaria decida realizar un recorte en las tasas de interés, lo que podría representar el último ajuste a la baja en el ciclo actual.

A pesar de que se ha observado un repunte reciente en los niveles de inflación, la debilidad estructural de la economía mexicana podría justificar una medida de estímulo monetario para evitar un estancamiento mayor. Esta situación coloca al peso en una posición delicada, donde el equilibrio entre la inflación y el crecimiento económico determinará la trayectoria de la moneda en el corto plazo.

Finalmente, desde una perspectiva técnica, el análisis sugiere que la zona de los 17.20 pesos se ha consolidado como el soporte inmediato más importante a vigilar. De acuerdo con las proyecciones de Cruz Tapia, si el mercado logra vulnerar este nivel de manera sólida, existe la posibilidad de que el precio se desplace hacia el mínimo anual, ubicado en las 17.08 unidades por dólar.

Este escenario sería el resultado directo de una prolongación del optimismo respecto a la resolución de los conflictos en Oriente Medio y una estabilidad macroeconómica favorable. En conclusión, la apreciación del peso mexicano es el reflejo de una combinación de factores geopolíticos positivos y datos económicos estadounidenses que, sumados a la expectativa sobre las tasas de interés en México, configuran un panorama de cautelosa recuperación para la moneda nacional





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