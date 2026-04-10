El Plan B de la Reforma Electoral Avanza: Congresos Estatales Aprueban Cambios Clave

El Plan B de la Reforma Electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, avanza en su implementación tras la aprobación mayoritaria de los congresos estatales, modificando la estructura y el financiamiento del sistema electoral mexicano.

El Plan B de la Reforma Electoral , impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha logrado un avance significativo en su consolidación, tras obtener la aprobación de un número considerable de congresos estatales .

La ratificación de esta reforma requería el respaldo de 17 de los 32 estados de la República Mexicana para poder modificar aspectos clave de la estructura electoral, incluyendo la integración y funcionamiento de los ayuntamientos y congresos locales, así como las remuneraciones de los funcionarios electorales. El ritmo de aprobación fue notable, superando incluso las expectativas al registrarse un récord de avales en menos de 12 horas, contando con el respaldo de la mitad más uno de las legislaturas locales, demostrando el ímpetu y la urgencia con la que se buscaba la implementación de estos cambios. La iniciativa, que se deriva de una propuesta previa en materia electoral, aunque no obtuvo el respaldo suficiente en su momento debido a la resistencia de algunos aliados de Morena a los posibles recortes presupuestarios, ahora se materializa en el Plan B, enfocándose en áreas específicas de la organización electoral. Este Plan B se centra en la reorganización de los ayuntamientos y congresos locales, además de la regulación de las remuneraciones de los funcionarios electorales, marcando un hito en la reconfiguración del sistema político y electoral del país. El texto de la reforma establece cambios significativos que impactarán en la forma en que se administran los recursos y se organizan las elecciones en México, buscando optimizar los procesos y reducir los costos asociados al sistema electoral. \Entre las modificaciones más relevantes, se establece que cada municipio tendrá un límite de quince regidurías, lo cual pretende optimizar la representación política a nivel local. Asimismo, se determina que el presupuesto anual de las legislaturas locales no podrá exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa, lo que busca establecer límites presupuestarios y promover la eficiencia en el gasto público. Adicionalmente, se imponen restricciones salariales en el Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y los tribunales electorales, buscando con ello reducir los costos operativos del sistema electoral. De manera complementaria, la reforma contempla un recorte gradual del 15% al presupuesto del Senado, a implementarse de forma progresiva en los próximos años. La reforma a la Carta Magna, enviada por el Congreso de la Unión a los poderes legislativos locales, implicó la modificación de los artículos 115, fracción I, párrafo primero; 116, fracción II, párrafo segundo; y la adición de un párrafo cuarto al artículo 134, con el reacomodo de los subsiguientes. Estas modificaciones tienen como objetivo primordial la reducción de costos y la mejora de la eficiencia del aparato electoral, buscando optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en el sistema electoral. Finalmente, cabe destacar que se prohíbe la adquisición o contratación, con recursos públicos, de seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, lo que apunta hacia una mayor austeridad y control del gasto público en el ámbito electoral. La reforma, en su conjunto, busca modernizar el sistema electoral mexicano, promoviendo la eficiencia, la transparencia y la equidad en los procesos electorales





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