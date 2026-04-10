El Plan de Trump para Gaza: Fondos Prometidos se Desvanecen ante la Realidad

La iniciativa de la Junta por la Paz de Donald Trump para reconstruir y estabilizar Gaza se enfrenta a obstáculos financieros significativos. La falta de fondos prometidos por estados árabes del Golfo impide la implementación del plan, que incluye la retirada de tropas israelíes y el establecimiento de un gobierno provisional. La situación se agrava por el conflicto regional y la devastación continua en el enclave palestino.

Jerusalén. La Junta por la Paz de Donald Trump , con la promesa de transformar Gaza , se ha enfrentado a una realidad desalentadora. Solo una fracción mínima de los 17 mil millones de dólares prometidos para la reconstrucción y gobernanza del enclave palestino ha sido recibida.

Esta situación, revelada por fuentes a Reuters, pone en peligro el ambicioso plan del ex presidente estadounidense para el futuro de Gaza, un plan que buscaba la estabilización y la prosperidad en una región marcada por conflictos. Diez días antes de que las tensiones entre Estados Unidos e Israel culminaran en ataques contra Irán, sumiendo la región en un escenario bélico, Trump organizó una conferencia en Washington. En esta reunión, los estados árabes del Golfo se comprometieron a aportar una considerable suma de dinero, estimada en miles de millones de dólares, para la reconstrucción y gobernanza de Gaza. Este compromiso se producía tras dos años de devastación, un período marcado por la violencia y la destrucción en el enclave costero. El plan, con una visión a largo plazo, contemplaba la reconstrucción a gran escala de Gaza. Para ello, se preveía el desarme del grupo militante palestino Hamás, cuyos ataques contra Israel habían desencadenado la ofensiva israelí en Gaza, y la retirada de las tropas israelíes. Este complejo escenario requería no solo financiación, sino también un cambio significativo en la dinámica de poder en la región.\El acuerdo financiero, orquestado por la administración Trump, tenía como objetivo principal financiar las actividades del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG). Este comité, compuesto por tecnócratas palestinos respaldados por Estados Unidos, tenía como misión asumir el control de Gaza, desplazando a Hamás y estableciendo un gobierno provisional. Sin embargo, la falta de fondos ha impedido que el NCAG pueda cumplir su cometido. Una de las fuentes, con conocimiento directo de las operaciones de la Junta por la Paz, señaló que de los diez países que se comprometieron a aportar fondos, solo tres -Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Estados Unidos- han cumplido con sus promesas financieras. La financiación hasta el momento, según la fuente, es inferior a mil millones de dólares, una cifra muy por debajo de lo prometido. La situación se ha visto agravada por la guerra con Irán, lo que ha impactado negativamente en la capacidad de los donantes para cumplir con sus compromisos. El NCAG no ha podido entrar en Gaza debido a las dificultades financieras y a los problemas de seguridad en la región. A pesar de los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego en octubre, los ataques israelíes han continuado, causando la muerte de al menos 700 personas en Gaza, según las autoridades sanitarias locales. Por su parte, los ataques de los militantes han provocado la muerte de cuatro soldados israelíes, según las fuentes oficiales de Israel.\La segunda fuente, un funcionario palestino familiarizado con el asunto, confirmó que la Junta por la Paz comunicó a Hamás y a otras facciones palestinas que el NCAG no podía entrar en Gaza debido a la falta de fondos. Citando al enviado de la junta, Nickolay Mladenovas, el funcionario afirmó: 'Actualmente no hay dinero disponible'. Hamás, a su vez, ha expresado en repetidas ocasiones su disposición a ceder el gobierno al NCAG, liderado por Ali Shaath, un exviceministro de la Autoridad Palestina que actualmente ejerce un autogobierno limitado en partes de Cisjordania ocupadas por Israel. El comité de Shaath tiene como objetivo asumir el control de los ministerios de Gaza y dirigir su fuerza policial, una tarea crucial para la transición. La falta de financiación, sin embargo, ha impedido que este plan se materialice. La situación en Gaza es crítica. Las instituciones internacionales estiman que la reconstrucción del enclave, donde cuatro quintas partes de los edificios fueron destruidos en dos años de bombardeos israelíes, costará alrededor de 70 mil millones de dólares. La brecha entre las promesas y la realidad es enorme, y el futuro de Gaza sigue siendo incierto. Los representantes de la Junta de Paz y del NCAG no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre esta situación





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