El Plan DN-III-E celebra 60 años de servicio: un pilar en la respuesta a desastres en México

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reconoce las seis décadas de operación del Plan DN-III-E, destacando la labor de las Fuerzas Armadas en la atención de desastres y emergencias a lo largo del país.

El Plan DN-III-E cumplió 60 años de operación como uno de los principales mecanismos de respuesta de las Fuerzas Armadas ante desastres y situaciones de emergencia en México.

En un mensaje de reconocimiento, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó las seis décadas de servicio del plan, subrayando que su intervención ha sido crucial para rescatar personas, proporcionar atención médica y ayudar a comunidades enteras a recuperarse después de un desastre. El plan, que comenzó a operar en 1966 tras la inundación del río Pánuco, se enfoca en cinco actividades clave: búsqueda y rescate, evacuación de comunidades, administración de albergues, recomendaciones a la población y seguridad.