La tradición del barro vidriado en México representa un riesgo de intoxicación por plomo. Es urgente promover el uso de piezas sin plomo para proteger la salud, sin eliminar la herencia cultural. Se necesita una estrategia nacional que incluya certificación, capacitación y vigilancia.

El Plato del Bien Comer, ese triangulo de colores que guia la alimentacion saludable en Mexico, suele representarse en infografias, en platos de plastico o en carteles escolares.

Pero su mensaje de equilibrio nutricional se debilita si los recipientes donde se preparan y consumen los alimentos no son seguros. La tradicion del barro vidriado con plomo, que ha sido parte de la cultura culinaria mexicana durante siglos, representa hoy un riesgo toxico que puede contaminar la comida y afectar la salud de quienes la usan. No se trata de atacar la artesania ni de culpar a las familias que heredaron esta practica.

Se trata de actualizar la tradicion para que sea compatible con la salud publica. Muchas familias emplean cazuelas, platos y jarras de barro porque conservan el sabor, porque son heredadas, porque son economicas y porque forman parte de la identidad gastronomica. Los propios artesanos y artesanas han estado expuestos al plomo durante decadas, sin suficiente respaldo para migrar hacia alternativas seguras.

La solucion no es prohibir el barro, sino promover su transformacion: fomentar la produccion de piezas libres de plomo, con esmaltes seguros que mantengan la belleza y la autenticidad. Existen ya iniciativas de certificacion y capacitacion que deben ampliarse. La cocina mexicana es un orgullo nacional, y con eventos como el Mundial, millones de visitantes entraran en contacto con nuestros alimentos y tradiciones.

Por eso, restaurantes, fondas, mercados y hoteles deben asegurarse de que las piezas de barro que usan sean libres de plomo. No se trata de retirar el barro de la mesa, sino de garantizar que este sea seguro. Promover el barro libre de plomo en la industria turistica protege a consumidores nacionales y extranjeros, fortalece la reputacion culinaria y abre oportunidades economicas para artesanos certificados.

Sin embargo, la accion no debe limitarse al sector turistico. Se requiere una estrategia nacional mas amplia que incluya vigilancia epidemiologica, atencion a casos de intoxicacion y biomonitoreo en poblacion vulnerable, especialmente ninos y mujeres embarazadas. He propuesto la creacion de un programa llamado Futuro sin Plomo: Garantizando el Manana, para abordar de raiz esta problematica. No basta con saber que el plomo esta presente; hay que construir capacidad para detectarlo, atenderlo y prevenirlo.

En el ambito domestico, el mensaje debe ser claro y practico: evitar cocinar, calentar, servir o almacenar alimentos y bebidas en loza de barro vidriado a menos que se tenga certeza de que es libre de plomo; no usar estos recipientes para comidas acidas o calientes, que facilitan la migracion del metal; buscar piezas certificadas; y preferir utensilios de vidrio, acero inoxidable o ceramica sin plomo. Es importante desmentir mitos: untar el barro con vinagre, limon o cloro no elimina el plomo.

La unica solucion real es no usar piezas con plomo para alimentos. Este tema debe integrarse con fuerza en las campañas de alimentacion saludable. Cuando se promueve el consumo de agua simple, frutas, verduras y leguminosas, tambien debe hablarse del recipiente donde se preparan y sirven. La salud alimentaria no termina en el plato; empieza en el entorno de la comida.

La frase El Plato del Bien Comer de barro no debe ser es sencilla, pero tiene valor como recordatorio: cada vez que veamos un plato de barro, debemos preguntarnos si esta libre de plomo. Esa pregunta, repetida en hogares, escuelas y restaurantes, es un paso hacia la prevencion. Comer bien tambien significa comer sin plomo.

El Plato del Bien Comer no solo debe ensenarnos que alimentos elegir, sino que la salud se construye en la cocina, en los utensilios, en las decisiones cotidianas y en las politicas publicas. La tradicion del barro merece seguir viva, pero libre de plomo. Si Mexico va a invitar al mundo a su mesa, esa mesa debe ser saludable, memorable y, sobre todo, segura. No es nostalgia contra progreso; es cultura con salud





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