El poder de maternar la propia creación: cómo las mujeres artistas pueden transformar su proceso creativo

Un análisis sobre la necesidad de que las mujeres creadoras dirijan la misma paciencia y cuidado que ofrecen a sus obras hacia sí mismas, y cómo ese cambio interno puede generar obras más auténticas, libres y profundas.

Las mujeres artistas poseen una habilidad singular que trasciende la mera producción de obras o la ejecución de proyectos; ellas son arquitectas de procesos, custodias de ideas y acompañantes de aquello que aún no ha tomado forma concreta.

Esta capacidad no es trivial: se trata de una forma profunda de atención, paciencia y persistencia que se asemeja, en muchos sentidos, al acto materno de cuidar algo antes de que sea visible, de creer en su potencial cuando todavía se muestra frágil y de sostenerlo en los momentos más vulnerables. Sin embargo, esa energía rara vez se vuelve hacia la propia creadora.

Habitualmente se dirige fuera: se protege la obra, se alimenta el proceso, se brinda apoyo a otras personas y se cuidan las oportunidades. Se le otorga tiempo a la idea, se le permite crecer, se toleran sus incertidumbres, sus pausas y sus cambios, acompañándola hasta que se materializa en una realidad palpable. Este desequilibrio surge no por falta de talento o visión, sino porque la exigencia a menudo reemplaza al cuidado propio.

En la sociedad contemporánea se espera una respuesta inmediata, mientras que en otros ámbitos se reconoce la necesidad de un ritmo más lento. Cuando la artista enfrenta la duda o el error, la presión la incita a abandonar el camino justo en el momento en que más necesita acompañamiento interno. Imaginemos, por tanto, un escenario en el que la capacidad materna de sostener y nutrir se orientara también hacia el propio proceso creativo.

Si la artista se concediera la misma paciencia que ofrece a sus obras, si el error se considerara parte del crecimiento y no motivo de abandono, si se afianzara a sí misma con la misma determinación con la que protege a los demás, el potencial de su creación cambiaría radicalmente. En esa nueva dinámica, la mujer creadora no se detendría ante la incomodidad ni se perdería en la duda; atravesaría esas barreras y, al hacerlo, transformaría su propia práctica.

No se trata de producir más o de exigirse más, sino de sostenerse de manera distinta, reconociendo que la fuerza que ya posee -esa que cuida, insiste y permanece- puede dirigirse también hacia el interior. La creación, por tanto, necesita no solo disciplina, sino también ternura; el trabajo requiere compañía, incluso de uno mismo. Cuando la artista deja de abandonarse, su obra se expande, se vuelve más honesta, profunda y libre.

Así, el acto de crear deja de ser exclusivamente una entrega al mundo exterior y se convierte también en una promesa de no soltarse jamás, una continuidad que nutre tanto al arte como a quien lo genera





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