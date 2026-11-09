El poder del pañuelo rojo: Retos y reglas de la NFL en el partido Bills contra Vikings

Análisis detallado sobre el sistema de retos en la NFL, las estadísticas de éxito y las nuevas reglas para 2026 que afectan a Joe Brady y los Buffalo Bills.

El lance final de Josh Allen cayó al césped sin que el receptor lograra completar la atrapada, y los árbitros en el terreno de juego señalaron inmediatamente que no había posesión. Buffalo Bills perdió una oportunidad valiosa para extender su ofensiva en ese instante crítico del partido, pero la jugada no quedó resuelta definitivamente. Desde la banda, Joe Brady, el entrenador de la ofensiva de Buffalo Bills, observó un detalle diferente al revisar la repetición en los monitores.

Origen y evolución de la revisión instantánea

La historia de la revisión instantánea en la National Football League (NFL) comenzó mucho antes de que los entrenadores tuvieran acceso a una bandera roja en sus bolsillos. La liga experimentó con esta tecnología durante la pretemporada de 1978, pero su incorporación oficial a la temporada regular no llegó hasta 1986. En aquella primera etapa, las revisiones estaban limitadas a determinadas jugadas y dependían de un supervisor de repetición centralizado.

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Durante su temporada inaugural en 1986, se revisaron 374 acciones y apenas 38 decisiones fueron revertidas, lo que representó alrededor del 10 por ciento de los casos revisados. El sistema no sobrevivió a las críticas por las interrupciones del juego y la tecnología disponible en aquel entonces. La National Football League lo eliminó en 1992 y lo recuperó en 1999 con una modificación fundamental.

La gran diferencia fue que los entrenadores podían solicitar directamente una revisión mediante un reto formal. En 2004 se incorporó la bandera roja como señal visual para solicitarlo, y en 2007 el sistema quedó establecido de manera permanente en el reglamento de la liga. Este cambio transformó la dinámica estratégica de cada partido.

Reglas y consecuencias de los retos técnicos

De acuerdo a las directrices de NFL Operations, cada equipo comienza un partido con dos oportunidades para cuestionar decisiones arbitrales. El entrenador debe lanzar el pañuelo rojo antes de la siguiente jugada o patada para que los oficiales revisen la jugada disputada. El reglamento establece consecuencias distintas según el resultado del intento.

Si un equipo pierde su primer reto, su equipo pierde un tiempo fuera obligatorio. Si gana el primer reto, conserva su tiempo fuera y puede utilizar el segundo disponible. Si gana al menos uno de sus dos retos iniciales, recibe una tercera oportunidad automática. Si pierde sus dos retos consecutivos, se queda sin posibilidades de solicitar otra revisión.

Si un entrenador gana los dos retos que posee, también obtiene un tercer reto adicional, pero nunca puede tener cuatro opciones de revisión en un mismo encuentro. La revisión necesita evidencia clara e indiscutible para modificar la decisión original. Si las imágenes no permiten demostrar que el árbitro se equivocó, la determinación que se tomó en el campo se mantiene firmemente.

Estadísticas de éxito y jugables revisables

Los entrenadores no siempre aciertan cuando lanzan el pañuelo rojo al campo. Un análisis académico publicado en 2024, basado en datos de las temporadas 2021 y 2022, encontró que el 56 por ciento de las revisiones instantáneas, incluidos los retos de los entrenadores, terminó con una decisión revertida. Este porcentaje indica la efectividad reciente de las llamadas técnicas.

El mismo estudio calculó que, desde 1999 hasta la actualidad, alrededor del 40 por ciento de todas las revisiones había provocado un cambio en la decisión original. Es importante distinguir ambos indicadores, porque el primero contempla un periodo concreto y reciente, mientras que el segundo abarca un historial mucho más amplio. La NFL establece una lista de acciones que pueden ser impugnadas por los entrenadores, como posesión, atrapadas y si un jugador tocó el césped antes de completar una recepción.

También se revisan jugadas donde se debe determinar si un jugador consiguió avanzar para un primero y diez o si permaneció dentro del terreno de juego. Existen jugadas que se revisan automáticamente, sin necesidad de que el entrenador lance una bandera, como anotaciones, pérdidas de balón y algunas situaciones de cuarta oportunidad. Durante los últimos dos minutos de cada mitad y en el tiempo extra, las revisiones quedan bajo el control del oficial de repetición y no pueden ser solicitadas mediante un reto del entrenador.

Novedades para 2026 y impacto en Joe Brady

Una novedad importante para 2026 permite que el entrenador en jefe designe previamente a un integrante de su cuerpo técnico para lanzar el pañuelo rojo. La decisión de solicitar el reto sigue siendo responsabilidad del entrenador, pero ya no es indispensable que él mismo arroje la bandera al campo. Joe Brady y los Buffalo Bills tendrán esa herramienta estratégica disponible frente a Minnesota Vikings en su próximo encuentro.

En un partido que reúne a dos equipos con aspiraciones importantes en la temporada actual, una decisión arbitral puede modificar el rumbo de una ofensiva completa y cambiar el escenario de un encuentro crucial. El pañuelo rojo pesa muy poco físicamente, pero su lanzamiento puede costar un tiempo fuera valioso, regalar una oportunidad adicional o corregir una decisión que parecía definitiva.

El Monday Night Football de este lunes 9 de noviembre contra Minnesota Vikings será el escenario donde esta estrategia se ponga a prueba. La revisión instantánea ha evolucionado desde experimentos en 1978 hasta convertirse en una herramienta central. En la National Football League, también se juega y se gana desde la banda técnica con conocimiento de causa.