El Poder Judicial enfrenta aumento de plagas y cancela licitación de fumigación

El Poder Judicial de la Federación reporta un incremento en la presencia de fauna nociva y plagas en sus inmuebles, lo que ha llevado a cancelar una licitación nacional de fumigación para diseñar un enfoque regionalizado.

El Poder Judicial de la Federación reconoció un incremento alarmante en la presencia de fauna nociva y diversas plagas, incluyendo ratas, ratones, cucarachas e insectos rastreros, en múltiples inmuebles a lo largo del territorio nacional.

Este hallazgo fue documentado en el oficio SEA/DGIM/316/2026, al cual tuvo acceso este medio. La Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, perteneciente al Órgano de Administración Judicial, advirtió que tras una serie de visitas técnicas se constató que este aumento incide directamente en la conservación de los edificios, el funcionamiento de equipos, la preservación de archivos institucionales y, de manera crítica, en la salud de los usuarios.

La entidad señaló que la situación se ha vuelto insostenible y que las medidas anteriores no han sido suficientes para contener la proliferación de estas especies perjudiciales. Como respuesta inicial, el Poder Judicial lanzó la licitación nacional OAJ/SEA/DGRM/LPN/015/2026 para contratar servicios de fumigación y control de plagas.

Sin embargo, tras un análisis más profundo, la propia Dirección General decidió cancelar el proceso al reconocer que se requería un enfoque más especializado. En su lugar, se plantea la necesidad de formular una nueva licitación con una estrategia diferenciada por regiones, tomando en cuenta los diversos tipos de plagas que predominan en cada zona del país.

La dependencia subrayó que el control de plagas no puede ser homogéneo, sino que debe integrar tanto la aplicación de insumos específicos como medidas preventivas de mantenimiento. Se determinó que las condiciones climatológicas y ambientales varían significativamente entre regiones, lo que obliga a adaptar los métodos de fumigación a cada contexto. Los estudios técnicos realizados a nivel nacional revelaron patrones claros de infestación.

En la Región Norte, que abarca Sonora, Chihuahua y Coahuila, donde predominan climas secos y semiáridos, las plagas más comunes son roedores, insectos rastreros y termitas. En la Región Centro, que incluye la capital, Estado de México, Puebla, Querétaro y Guanajuato, con clima templado, se encontró una alta presencia de cucarachas, roedores y vectores asociados a áreas verdes.

Por su parte, en la Región Sur-Sureste y Golfo, que comprende Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, caracterizada por un clima húmedo, destacan los mosquitos, cucarachas, hongos por humedad y termitas. Finalmente, en la Región Peninsular, con clima tropical en Yucatán, Quintana Roo y Campeche, sobresalen termitas, mosquitos, hormigas y fauna urbana.

Ante esta diversidad, la Dirección General concluyó que no es viable emplear un único producto para todas las regiones y recomendó un manejo integral que combine insecticidas en gel de baja toxicidad, reguladores de crecimiento de insectos, rodenticidas en estaciones de control, larvicidas para mosquitos, cebos granulados para hormigas, tratamientos de suelo contra termitas, así como termiticidas para barreras químicas, sistemas de cebo subterráneo y fungicidas en zonas húmedas. Además, el documento enfatiza que todos los servicios de fumigación deben realizarse en estricto apego a la normatividad vigente, incluyendo las normas NOM-256-SSA1-2012, NOM-232-SSA1-2009, NOM-017-STPS-2008, NOM-018-STPS-2015 y NOM-052-SEMARNAT-2005.

Los prestadores del servicio deberán contar con licencia sanitaria actualizada, personal capacitado, hojas de datos de seguridad y bitácoras de aplicación. Esta situación ha generado preocupación entre los trabajadores y usuarios de los inmuebles, quienes han reportado malestar por la presencia de plagas. El Poder Judicial promete que la nueva licitación atenderá de manera más eficaz el problema, protegiendo tanto las instalaciones como la salud de las personas





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