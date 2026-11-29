Los sondeos a pie de urna de RTVE sitúan al Partido Popular como el partido más votado, abriendo la puerta a un gobierno de coalición con Vox presidido por Alberto Núñez Feijóo.

Los sondeos a pie de urna difundidos por la televisión pública española RTVE indican un claro vuelco político en las elecciones generales, situando al Partido Popular como la fuerza más votada. Este escenario abre la posibilidad inmediata de que Alberto Núñez Feijóo asuma la presidencia del Gobierno español en los próximos cuatro años, marcando un cambio significativo en la composición del ejecutivo nacional.

Resultados electorales y escenarios de mayoría

Tras el cierre de los colegios electorales en la Península Ibérica, aunque aún falta una hora para las urnas en Canarias, la encuesta de RTVE proyecta que el Partido Popular obtendría entre 129 y 134 escaños, consolidándose con el 32.2% de los votos emitidos. El sondeo señala que esta formación política sumaría la mayoría absoluta necesaria para gobernar con el apoyo del partido ultraderechista Vox, el cual conseguiría entre 44 y 48 escaños con el 16.2% de las preferencias.

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Además de estos dos grandes bloques, la encuesta incorpora los 2 escaños correspondientes a la Unión del Pueblo Navarro (UPN). Bajo el escenario más bajo de esta proyección, la derecha sumaría un total de 176 diputados, la cifra exacta requerida para alcanzar la mayoría absoluta y formar gobierno sin necesidad de pactos adicionales complejos. En el escenario central, la coalición entre el Partido Popular y Vox superaría holgadamente esa barrera legislativa, garantizando una estabilidad parlamentaria robusta.

Posicionamiento de la izquierda y distribución territorial

En el bloque opuesto, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el presidente en funciones Pedro Sánchez, obtendría entre 119 y 124 escaños. Sus aliados del Frente Amplio se quedarían con entre 10 y 11 diputados, una cifra insuficiente para contrarrestar la ventaja de la derecha, incluso si logran aliarse con partidos minoritarios. Este resultado los deja lejos de la mayoría absoluta y limita sus opciones para formar un gobierno alternativo viable.

La geografía electoral muestra una división clara donde el Partido Popular sería la fuerza más votada en 13 de las 17 comunidades autónomas, incluyendo la comunidad de Madrid. Asimismo, el PP obtendría la victoria en las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla. Por su parte, el PSOE encabezaría el voto en Canarias, Cataluña y Navarra, mientras que los independentistas de Bildu se impondrían en el País Vasco. En Asturias, Baleares y La Rioja, el PP y el PSOE empatarían en número de escaños a pesar de la ventaja del PP en votos totales.

Récord histórico de participación ciudadana

Más allá de los resultados de los partidos, los comicios han sido marcados por una cifra histórica en la participación electoral, la más alta registrada desde la instauración de la democracia en España. A las 18.00 horas, el 68.1% del electorado ya había depositado su sufragio, superando en 15 puntos porcentuales la participación observada en las elecciones de 2023.

Este dato supera ampliamente el máximo de la serie histórica, que se había establecido en marzo de 1996 con un 63.45% de votantes a la misma hora. Este aumento masivo en el interés ciudadano refleja la polarización y la importancia que la sociedad española ha otorgado a estos procesos electorales, lo cual podría tener implicaciones duraderas en la dinámica política futura y la legitimidad del próximo gobierno que se forme.