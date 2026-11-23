El Partido de la Revolución Democrática, sin registro nacional, negocia pactos electorales con la coalición oficialista en ocho estados clave para mantener su presencia política local en 2027.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), organización política que ha perdido su registro a nivel nacional desde 2024, ha iniciado una estrategia de supervivencia basada en pactos locales. En al menos ocho estados que celebrarán elecciones de gobernador, diputados locales y presidencias municipales en 2027, los dirigentes perredistas buscan acuerdos de coalición con el oficialismo de Morena. Esta nueva alineación política marca un giro significativo en la trayectoria del partido, ya que sus líderes han rechazado explícito ir con sus antiguos aliados históricos, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pérdida de registro nacional y presencia estatal

El contexto legal que obliga al PRD a buscar estas alianzas reside en la declaración del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual confirmó la pérdida del registro nacional tras no alcanzar el umbral mínimo del tres por ciento de los votos en las últimas elecciones federales. A pesar de esta extinción jurídica federal, el partido mantiene su existencia operativa y registro en trece entidades federativas. Esta capacidad de actuación local es crucial, pues coincide directamente con el calendario electoral de 2027, momento en el que se definirán las gubernaturas de dichas regiones y los congresos estatales.

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La decisión de alinearse con el oficialismo representa un cambio drástico en la identidad ideológica que ha caracterizado a la organización desde su fundación en 1989. Durante más de tres décadas, el PRD se construyó como una fuerza de izquierda que frecuentemente buscaba contrapesos contra el poder establecido. Sin embargo, la realidad política actual, donde Morena gobierna en veintitrés de las treinta y dos entidades de la república y controla veinticinco congresos locales junto con la Presidencia de la República, ha obligado a sus dirigencias estatales a priorizar la relevancia política sobre la oposición histórica.

Historia de coaliciones con la oposición

La tendencia a formar alianzas con partidos de derecha o centro derecha no es nueva en la historia del sol azteca. El primer registro documentado de esta práctica occurred en 1991, cuando el PRD se unió al PAN en San Luis Potosí para crear la Coalición Demócrata Potosina. Este pacto inédito, que también contó con la adhesión del Partido Demócrata Mexicano, buscaba desplazar al PRI mediante la candidatura de Salvador Nava Martínez, uniendo así a una fuerza de izquierda recién creada con la derecha tradicional.

Otro ejemplo significativo ocurrió en 2010, cuando Jesús Ortega, líder de la corriente interna conocida como Los Chuchos, impulsó una unión con el PAN para competir en cinco gubernaturas: Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Durango e Hidalgo. El objetivo estratégico era lograr la primera alternancia política en estados que históricamente habían sido gobernados por el PRI. En esta coalición se sumó Convergencia, partido que posteriormente evolucionaría hacia Movimiento Ciudadano. Aunque ganaron en tres de los cinco estados, ninguna victoria correspondió a candidatos perredistas, sino a perfiles panistas o de Convergencia.

Alineaciones nacionales y retrocesos electorales

En 2018, el PRD conformó su primera alianza a nivel nacional con Movimiento Ciudadano y el PAN, liderada por figuras como Dante Delgado, Alejandra Barrales y Ricardo Anaya. Esta coalición compitió contra Andrés Manuel López Obrador, quien ganó la presidencia y la mayoría de los gobiernos locales, incluyendo la Ciudad de México, entidad que el PRD había gobernado de manera interrumpida desde 1997. Las posteriores uniones, impulsadas nuevamente por Los Chuchos con Jesús Zambrano al frente e integrando al PRI, resultaron en pérdidas de escaños y la definitiva pérdida del registro nacional al no cumplir con el tres por ciento de los votos.

Nueva estrategia y casos concretos en 2027

Para 2027, el PRD ha abandonado la narrativa de construir un frente amplio contra el oficialismo para adoptar el discurso de la unidad de las izquierdas. En Tlaxcala, este giro es evidente con el nombramiento de Ana Lilia Rivera como coordinadora política del partido. Rivera, figura morenista, es perfilada como candidata a gobernadora en una coalición directa con el oficialismo. El dirigente estatal del PRD en Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón, justifica esta alianza afirmando que el objetivo final es el fortalecimiento del proyecto político que busca terminar con lo que denomina la casta dorada.

El caso de Michoacán refuerza esta tendencia hacia la cooperación con el bloque gubernamental. En esta entidad, el PRD también ha anunciado su intención de concurrir electoralmente junto con Morena. La figura que se perfila como la candidata a la gubernatura para esta coalición es Carlos Torres Piña. Estas decisiones estratégicas en estados clave demuestran la priorización de la supervivencia partidista mediante la integración en la maquinaria política dominante, marcando el fin de una etapa de oposición rígida.