El presidente de Estados Unidos exige que Israel e Irán dejen de disparar inmediatamente

El presidente de Estados Unidos ha exigió que Israel e Irán dejen de disparar inmediatamente, tras una serie de ataques que amenazan con arruinar los esfuerzos liderados por Washington para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra. El conflicto entre Israel e Irán se utilizaba para producir misiles balísticos, y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró que el país respondió con un ataque dirigido contra una instalación israelí similar en la ciudad de Haifa. Teherán ha afirmado en repetidas ocasiones que cualquier acuerdo con Washington para poner fin al conflicto debe incluir el cese de la campaña israelí en Líbano.

El presidente de Estados Unidos exigió el lunes que Israel e Irán dejen de disparar inmediatamente, tras una serie de ataques que amenazan con arruinar los esfuerzos liderados por Washington para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

El presidente de Estados Unidos, en un llamado a la calma, afirmó que el conflicto entre Israel e Irán se utilizaba para producir misiles balísticos, y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró que el país respondió con un ataque dirigido contra una instalación israelí similar en la ciudad de Haifa. Teherán ha afirmado en repetidas ocasiones que cualquier acuerdo con Washington para poner fin al conflicto debe incluir el cese de la campaña israelí en Líbano.

Con Irán e Israel intercambiando disparos, al mercado le preocupa que los flujos a través del estrecho puedan seguir restringidos durante más tiempo, lo que compensaría las pérdidas del viernes, cuando los precios cayeron ante las esperanzas de una distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El Brent ha subido un 33% desde el inicio del conflicto hace poco más de 100 días, mientras que el WTI ha ganado un 40%.

En abril, el Brent alcanzó un máximo superior a los 126 dólares por barril. Los precios del petróleo han subido un 3.3% a 96.17 dólares el barril, mientras que los del WTI han ganado un 3.08 dólares, o un 3.3%, a 96.17 dólares el barril. Los precios del petróleo han subido un 3.3% a 96.17 dólares el barril, mientras que los del WTI han ganado un 3.08 dólares, o un 3.3%, a 96.17 dólares el barril.

El presidente de Estados Unidos, en un llamado a la calma, afirmó que el conflicto entre Israel e Irán se utilizaba para producir misiles balísticos, y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró que el país respondió con un ataque dirigido contra una instalación israelí similar en la ciudad de Haifa. Teherán ha afirmado en repetidas ocasiones que cualquier acuerdo con Washington para poner fin al conflicto debe incluir el cese de la campaña israelí en Líbano.

Con Irán e Israel intercambiando disparos, al mercado le preocupa que los flujos a través del estrecho puedan seguir restringidos durante más tiempo, lo que compensaría las pérdidas del viernes, cuando los precios cayeron ante las esperanzas de una distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El Brent ha subido un 33% desde el inicio del conflicto hace poco más de 100 días, mientras que el WTI ha ganado un 40%.

En abril, el Brent alcanzó un máximo superior a los 126 dólares por barril. Los precios del petróleo han subido un 3.3% a 96.17 dólares el barril, mientras que los del WTI han ganado un 3.08 dólares, o un 3.3%, a 96.17 dólares el barril.

El presidente de Estados Unidos, en un llamado a la calma, afirmó que el conflicto entre Israel e Irán se utilizaba para producir misiles balísticos, y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró que el país respondió con un ataque dirigido contra una instalación israelí similar en la ciudad de Haifa. Teherán ha afirmado en repetidas ocasiones que cualquier acuerdo con Washington para poner fin al conflicto debe incluir el cese de la campaña israelí en Líbano.

Con Irán e Israel intercambiando disparos, al mercado le preocupa que los flujos a través del estrecho puedan seguir restringidos durante más tiempo, lo que compensaría las pérdidas del viernes, cuando los precios cayeron ante las esperanzas de una distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El Brent ha subido un 33% desde el inicio del conflicto hace poco más de 100 días, mientras que el WTI ha ganado un 40%.

En abril, el Brent alcanzó un máximo superior a los 126 dólares por barril. Los precios del petróleo han subido un 3.3% a 96.17 dólares el barril, mientras que los del WTI han ganado un 3.08 dólares, o un 3.3%, a 96.17 dólares el barril.

El presidente de Estados Unidos, en un llamado a la calma, afirmó que el conflicto entre Israel e Irán se utilizaba para producir misiles balísticos, y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró que el país respondió con un ataque dirigido contra una instalación israelí similar en la ciudad de Haifa. Teherán ha afirmado en repetidas ocasiones que cualquier acuerdo con Washington para poner fin al conflicto debe incluir el cese de la campaña israelí en Líbano.

Con Irán e Israel intercambiando disparos, al mercado le preocupa que los flujos a través del estrecho puedan seguir restringidos durante más tiempo, lo que compensaría las pérdidas del viernes, cuando los precios cayeron ante las esperanzas de una distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El Brent ha subido un 33% desde el inicio del conflicto hace poco más de 100 días, mientras que el WTI ha ganado un 40%.

En abril, el Brent alcanzó un máximo superior a los 126 dólares por barril. Los precios del petróleo han subido un 3.3% a 96.17 dólares el barril, mientras que los del WTI han ganado un 3.08 dólares, o un 3.3%, a 96.17 dólares el barril.

El presidente de Estados Unidos, en un llamado a la calma, afirmó que el conflicto entre Israel e Irán se utilizaba para producir misiles balísticos, y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró que el país respondió con un ataque dirigido contra una instalación israelí similar en la ciudad de Haifa. Teherán ha afirmado en repetidas ocasiones que cualquier acuerdo con Washington para poner fin al conflicto debe incluir el cese de la campaña israelí en Líbano.

Con Irán e Israel intercambiando disparos, al mercado le preocupa que los flujos a través del estrecho puedan seguir restringidos durante más tiempo, lo que compensaría las pérdidas del viernes, cuando los precios cayeron ante las esperanzas de una distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El Brent ha subido un 33% desde el inicio del conflicto hace poco más de 100 días, mientras que el WTI ha ganado un 40%.

En abril, el Brent alcanzó un máximo superior a los 126 dólares por barril. Los precios del petróleo han subido un 3.3% a 96.17 dólares el barril, mientras que los del WTI han ganado un 3.08 dólares, o un 3.3%, a 96.17 dólares el barril.

El presidente de Estados Unidos, en un llamado a la calma, afirmó que el conflicto entre Israel e Irán se utilizaba para producir misiles balísticos, y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró que el país respondió con un ataque dirigido contra una instalación israelí similar en la ciudad de Haifa. Teherán ha afirmado en repetidas ocasiones que cualquier acuerdo con Washington para poner fin al conflicto debe incluir el cese de la campaña israelí en Líbano.

Con Irán e Israel intercambiando disparos, al mercado le preocupa que los flujos a través del estrecho puedan seguir restringidos durante más tiempo, lo que compensaría las pérdidas del viernes, cuando los precios cayeron ante las esperanzas de una distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El Brent ha subido un 33% desde el inicio del conflicto hace poco más de 100 días, mientras que el WTI ha ganado un 40%.

En abril, el Brent alcanzó un máximo superior a los 126 dólares por barril. Los precios del petróleo han subido un 3.3% a 96.17 dólares el barril, mientras que los del WTI han ganado un 3.08 dólares, o un 3.3%, a 96.17 dólares el barril.

El presidente de Estados Unidos, en un llamado a la calma, afirmó que el conflicto entre Israel e Irán se utilizaba para producir misiles balísticos, y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró que el país respondió con un ataque dirigido contra una instalación israelí similar en la ciudad de Haifa. Teherán ha afirmado en repetidas ocasiones que cualquier acuerdo con Washington para poner fin al conflicto debe incluir el cese de la campaña israelí en Líbano.

Con Irán e Israel intercambiando disparos, al mercado le preocupa que los flujos a través del estrecho puedan seguir restringidos durante más tiempo, lo que compensaría las pérdidas del viernes, cuando los precios cayeron ante las esperanzas de una distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El Brent ha subido un 33% desde el inicio del conflicto hace poco más de 100 días, mientras que el WTI ha ganado un 40%.

En abril, el Brent alcanzó un máximo superior a los 126 dólares por barril. Los precios del petróleo han subido un 3.3% a 96.17 dólares el barril, mientras que los del WTI han ganado un 3.08 dólares, o un 3.3%, a 96.17 dólares el barril





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