El presidente de USA confirma salida de 5.000 soldados de EU de Europa; saludó a su homólogo polaco Karol Nawrocki

Trump comentó que la medida se basa en su relación con su homólogo polaco y se refirió a un despliegue de varios miles de soldados estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos dijo que la medida se basa en su relación con su homólogo polaco, Karol Nawrocki, un aliado nacionalista a quien dijo estar "orgulloso de respaldar" en las elecciones que ganó en 2025.

La OTAN confirma la salida de 5.000 soldados de EU de Europa, pero descartó riesgos de seguridad. Trump no dio más detalles, pero sus comentarios parecían referirse a un despliegue de varios miles de soldados estadounidenses en Polonia, cuyo destino ha sido incierto durante varios días. La semana pasada, funcionarios estadounidenses dijeron que el despliegue de 4.000 soldados en Polonia había sido descartado, última medida de la administración de Trump para recortar el número de tropas.

La OTAN confirma la salida de 5.000 soldados de EU de Europa, pero descartó riesgos de seguridad





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