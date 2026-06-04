La administración de Lee Jae Myung ha restaurado la estabilidad política, reactivado la confianza económica y fortalecido las instituciones democráticas de Corea, reposicionando al país como líder internacional.

Un año después de asumir el cargo en medio de una de las crisis política s más graves de la historia democrática moderna de Corea , la administración del presidente Lee Jae Myung ha logrado avances significativos en la recuperación del país.

Tras la declaración de la ley marcial por parte del anterior gobierno en diciembre de 2025, Lee Jae Myung restableció pacífica y constitucionalmente la gobernanza democrática, evitando una prolongada parálisis política y disturbios sociales. Esta acción permitió recuperar la confianza tanto a nivel nacional como internacional, lo que se reflejó en una mejora en la percepción de inversionistas, mercados y aliados.

En el ámbito económico, la confianza del consumidor repuntó sustancialmente y el crecimiento económico superó los pronósticos adversos, con el índice KOSPI alcanzando niveles por encima de los 7,000 puntos. El gobierno implementó medidas contracíclicas rápidas, como vales de apoyo al consumo, programas de estímulo, mayor ayuda a hogares vulnerables y condonación de deuda para personas de bajos recursos. Según el presidente Lee Jae Myung, lo crucial era que la recuperación se sintiera en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Estas políticas reactivaron la demanda interna y dieron un giro a la situación económica en poco tiempo. Paralelamente, la administración Lee ha reposicionado a la República de Corea como un actor global clave en tecnología, seguridad, energía, cultura, comercio y diplomacia. Se ha fortalecido la presencia internacional del país mediante alianzas estratégicas y diplomacia multilateral.

La cultura coreana, particularmente el K-Pop, ha ganado aún más terreno, como se evidenció con la reciente invitación de la presidenta mexicana al grupo BTS, mostrando el impacto global de la ola coreana. La inteligencia artificial se ha consolidado como otro ámbito de liderazgo y contribución del gobierno Lee. Cuatro pilares estratégicos han guiado esta transformación: restablecer la confianza institucional, reactivar la economía, reposicionar a Corea en el escenario mundial y reconstruir la confianza internacional mediante alianzas y cooperación multilateral.

Esta combinación de acciones ha permitido que, en apenas un año, Corea haya superado una de sus peores crisis democráticas y económicas, proyectándose con renovada estabilidad y proyección global





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