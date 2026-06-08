El PRI arrasa en Coahuila y consolida su bastión; Morena sufre fuerte revés y otros partidos rozan la pérdida de registro

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) reafirmó su hegemonía en Coahuila al ganar los 16 distritos locales del Congreso con cerca del 56% de los votos, según el PREP. Morena se quedó con el 26% y denunció irregularidades. PAN, Verde y MC no alcanzaron el 3% de los votos, por lo que perderán financiamiento público local. Este resultado mantiene a Coahuila como el último gran stronghold del tricolor en México.

El Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) reafirmó su dominio absoluto en Coahuila al arrasar en los 16 distritos de mayoría relativa en las elecciones para renovar el Congreso local, según resultados preliminares del PREP con el 97% de actas contabilizadas.

La coalición priista, aliada con Unidad Democrática de Coahuila (UDC), obtuvo cerca del 56% de la votación, mientras que Morena y el PT alcanzaron el 26%. Este resultado consolida a Coahuila como el último bastión fuerte del PRI en México. El dirigente priista Alejandro Moreno celebró la victoria, en tanto candidatos de Morena denunciaron irregularidades, compra de votos y presiones. Alberto Hurtado, candidato morenista, reconoció la derrota pero señaló anomalías.

Historical context: nueve años atrás, el PAN estuvo cerca de ganar la gubernatura estatal en una controvertida elección. En esta ocasión, PAN, Verde y MC obtuvieron porcentajes muy bajos: PAN 2.1%, Verde 2.6%, MC 1.9%, insuficientes para mantener su registro local (requieren mínimo 3%). Los partidos locales en conjunto apenas superaron el 6%.

Estas elecciones representaron una prueba clave para Morena, que gobierna 24 entidades pero no ha logrado romper la hegemonía priista en Coahuila, enfrentando divisiones internas y falta de estructura territorial. La salida semanas antes de Andrés López Beltrán, principal operador electoral de Morena, y la derrota contundente de Antonio Attolini en Torreón, reflejan los desafíos del partido guinda en el estado. La baja participación y el peso de la maquinaria electoral priista fueron factores decisivos.

El resultado también implica que PAN, Verde y MC perderán el financiamiento público local por no alcanzar el umbral requerido. La elección refuerza el control político del PRI en el Congreso coahuilense, dificultando la avanzada de Morena en una entidad fronteriza estratégica





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