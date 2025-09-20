El PRI Demuestra Fortaleza en Torreón: Toma de Protesta de Verónica Martínez y Felipe González

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) exhibió su fuerza y capacidad de movilización en Torreón, Coahuila, durante la toma de protesta de Verónica Martínez García como presidenta del Comité Municipal y Felipe González como secretario general. El evento reunió a más de cuatro mil militantes y simpatizantes, y contó con la presencia de líderes estatales y locales. Se destacaron los logros del gobierno estatal y se reafirmó el compromiso del partido con la ciudadanía.

TORREÓN , COAH.- El Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) demostró su fuerza y capacidad de convocatoria durante la toma de posesión de Verónica Martínez García como presidenta del Comité Municipal y Felipe González como secretario general, en un evento que congregó a más de cuatro mil militantes y simpatizantes. La ceremonia contó con la presencia de Gabriel Elizondo Pérez, consejero político estatal, y fue clausurada por Luz Elena Morales Núñez.

Carlos Robles Loustaunau, presidente estatal del PRI, resaltó que el partido en Coahuila mantiene las estructuras más robustas del país y enfatizó que Torreón es un modelo de organización y compromiso ciudadano. Este acto significativo, que marcó un hito en la vida política local, fue una clara muestra del arraigo y la vitalidad del PRI en la región, consolidando su posición como una fuerza política relevante y activa. Los discursos y el ambiente general transmitieron un mensaje de unidad y determinación, con un fuerte enfoque en los próximos desafíos electorales y la búsqueda de resultados positivos para la ciudadanía.\El gobernador Manolo Jiménez Salinas fue honrado por varios oradores, incluyendo al alcalde Román Alberto Cepeda González, quien elogió su visión de gobierno y los logros en seguridad y desarrollo económico. Diego Rodríguez Canales, secretario de operación política del Comité Directivo Estatal, resaltó la presencia del “gran ejército priista” y afirmó que Coahuila está preparado para aspirar al “carro completo” en el Congreso en 2026. La ceremonia no solo fue un acto protocolario, sino también una plataforma para reafirmar el compromiso del partido con la población y proyectar su agenda política hacia el futuro. Las palabras de los líderes y el entusiasmo de los asistentes evidenciaron la importancia de este evento para el PRI y su estrategia a largo plazo. Se destacaron los esfuerzos por mantener la cohesión interna y fortalecer la conexión con la comunidad, lo que representa un factor clave para el éxito en futuros procesos electorales.\En su discurso, Verónica Martínez agradeció la confianza depositada en ella y aseguró que el PRI de Torreón está “vivo, fuerte y más listo que nunca” para afrontar los futuros retos electorales. Sus palabras reflejaron la determinación del partido para enfrentar los desafíos que se avecinan y consolidar su posición en la escena política local. El evento en Torreón sirvió como un punto de encuentro para los militantes y simpatizantes, fortaleciendo los lazos y fomentando un ambiente de unidad. La participación masiva y el entusiasmo demostrado por los asistentes fueron un claro indicativo del apoyo que el partido tiene en la región. El PRI busca no solo mantener su base de apoyo, sino también expandirla y llegar a nuevos sectores de la población, consolidando su presencia y relevancia en la vida política de Coahuila





PRI Torreón Coahuila Política Elecciones

