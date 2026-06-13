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El primer autogol del Mundial 2026: un aficionado comete un error en el partido entre Estados Unidos y Paraguay

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El primer autogol del Mundial 2026: un aficionado comete un error en el partido entre Estados Unidos y Paraguay
Mundial 2026Estados Unidos Vs ParaguayDamián Bobadilla
📆6/13/2026 6:28 AM
📰LaRazon_mx
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Un aficionado coreano se unió a los festejos de los seguidores locales en Guadalajara, compartiendo tradiciones mexicanas y celebrando juntos. Aunque el incidente generó indignación, también abrió una conversación sobre la importancia del respeto cultural en un torneo que reúne a miles de personas de distintas nacionalidades.

El primer autogol del Mundial 2026 se produjo en el partido entre Estados Unidos y Paraguay, marcado por un aficionado que cometió un error que no se espera en un torneo de fútbol.

Damián Bobadilla fue el autor del autogol que dio la victoria a Paraguay. La situación se desencadenó cuando un aficionado coreano se unió a los festejos de los seguidores locales, compartiendo tradiciones mexicanas y celebrando juntos en Guadalajara. Aunque el incidente generó indignación, también abrió una conversación sobre la importancia del respeto cultural en un torneo que reúne a miles de personas de distintas nacionalidades.

El comportamiento del aficionado fue condenado y se señaló que este tipo de expresiones siguen siendo consideradas actos de discriminación hacia personas asiáticas. Sin embargo, no existe una confirmación oficial de esa información ni algún pronunciamiento de autoridades o de la organización mencionada

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Mundial 2026 Estados Unidos Vs Paraguay Damián Bobadilla Autogol Respeto Cultural

 

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