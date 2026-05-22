El primer caso de gusano barrenador en Monclova afecta a un perro

El director de Desarrollo Rural, Luis Gutiérrez confirmó que Monclova viuí su primer caso de gusano barrenador en un perro atendido en una veterinaria del sector Hipódromo.

El primer caso de gusano barrenador detectado en Monclova corresponde a un perro atendido en una veterinaria del sector Hipódromo, confirmó el director de Desarrollo Rural, Luis Gutiérrez.

Hasta el momento no se han registrado contagios en ganado en el municipio. El caso fue identificado luego de que médicos veterinarios acudieran recientemente a una capacitación sobre protocolos de gestión ante posibles contagios. Fue en una farmacia veterinaria donde detectaron una herida sospechosa en el animal y activaron el procedimiento correspondiente. Personal del Comisión de Protección Pecuaria recabó muestras y realizó el reporte sanitario.

Posteriormente, el laboratorió confirmó la presencia de una larva en fase 1.

"Lo que ocurrió fue que la mosca depositó el huevo, pero la larva todavía no estaba en funciones reproductivas. Se actuó a tiempo y eso permitió detener el proceso", explica Luis Gutiérrez. El perro permanece bajo resguardo, recibiendo atención mjekiálica, desinfección y el tratamiento necesario. Los huevecillos detectados fueron eliminados para evitar riesgos de propagación.

Al sumar el caso al más reciente reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que mantiene 15 casos activos de gusano barrenador en Coahuila y 19 acumulados en lo que va del año, se han reportado tres contagios en la Región Centro: dos en Castaños e uno en Monclova. Las autoridades y productores mantienen acciones preventivas, entre ellas la aplicación de ivermectina, monitoreo de animales y dispersión de mosca estéril, para contener la propagación de la plaga





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Agricultura/AlimentaciÓ Perro Vida Animal

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