El programa de visas H-2A para trabajadores agrícolas en Estados Unidos se expande rápidamente

El programa de visas H-2A para trabajadores agrícolas en Estados Unidos está experimentando una rápida expansión, a medida que los agricultores enfrentan dificultades para encontrar mano de obra en un entorno de inmigración cada vez más restrictiva.

El programa de visas H-2A para trabajadores agrícolas en Estados Unidos está experimentando una rápida expansión, a medida que los agricultores enfrentan dificultades para encontrar mano de obra en un entorno de inmigración cada vez más restrictiva.

Desde 2013, el número de titulares de visas H-2A se ha cuadruplicado y se han convertido en una sexta parte de la fuerza laboral agrícola. La reducción de los salarios que deben percibir los trabajadores invitados ha disminuido sustancialmente el costo del programa, lo que ha llevado a un aumento en la aprobación de visas.

Sin embargo, la rápida expansión del programa conlleva importantes riesgos, incluyendo la posibilidad de fraudes, tráfico de mano de obra y abusos. La industria agrícola intenta regularse a sí misma y recompensar el buen comportamiento, pero los esfuerzos dependen de la buena voluntad de los cultivadores y contratistas de mano de obra, que acaparan una parte cada vez mayor de las visas.

Los trabajadores migrantes enfrentan desafíos significativos, incluyendo la posibilidad de ser atados a un empleador para su estatus legal, sus salarios, condiciones de trabajo y su posibilidad de regresar. Esto crea una diferencia de poder que puede exacerbar la vulnerabilidad al trabajo forzado. Algunos empleadores, como Taylor Atkinson, han adoptado prácticas éticas y han trabajado para evitar el fraude y el abuso.

Sin embargo, la situación sigue siendo compleja y requiere una atención cuidadosa para proteger los derechos de los trabajadores migrantes





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