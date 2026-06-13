El proyecto Perfect Day de Royal Caribbean desata polémica ambiental y social en Mahahual

El megaproyecto turístico Perfect Day, anunciado en 2025 con mil millones de dólares de inversión, enfrenta la clausura de la Profepa y la oposición de Greenpeace y grupos locales, que denuncian graves riesgos para manglares, acuíferos y comunidades de Mahahual, mientras la empresa asegura cumplir normas ambientales.

El megaproyecto turístico Perfect Day , liderado por la compañía de cruceros Royal Caribbean , se ha convertido en el epicentro de una de las disputas más intensas entre desarrollo económico y conservación ambiental en el Caribe mexicano durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La historia comenzó en mayo de 2025, cuando la naviera anunció una inversión de mil millones de dólares para edificar un complejo privado en la costa sur de Quintana Roo, en la zona de Mahahual. El proyecto contemplaba la construcción de toboganes de gran escala, ríos artificiales, piscinas, bares y áreas exclusivas para los visitantes, bajo la marca Perfect Day que ya funciona en otros destinos del Caribe.

Según los promotores, la iniciativa iba a dinamizar el turismo, generar aproximadamente tres mil empleos directos y duplicar la llegada de visitantes a la región para el año 2027. En sus inicios, autoridades estatales y representantes empresariales respaldaron la propuesta, calificándola de oportunidad histórica para el desarrollo económico del sur de Quintana Roo.

Sin embargo, a medida que avanzaban los trabajos, crecieron las alarmas de organizaciones medioambientales, científicos y residentes locales. Todos ellos señalaron el riesgo de daños irreversibles a los manglares, arrecifes, dunas costeras y al sistema kárstico que alimenta el acuífero de Mahahual. En octubre de 2025, mientras Royal Caribbean defendía que el proyecto impulsaría infraestructura portuaria, capacitación profesional y espacios para comerciantes artesanales, la comunidad de Mahahual ya percibía una marcada polarización social.

Los habitantes cuestionaban si los beneficios económicos se distribuirían de manera equitativa o si, por el contrario, quedarían concentrados en operadores turísticos vinculados a la naviera y al puerto. Paralelamente, los colectivos civiles denunciaban la posible pérdida de manglares y la degradación de la biodiversidad costera, pese a los argumentos de la empresa acerca de que conservaría una parte significativa del terreno y que el impacto ambiental sería limitado.

La situación escaló en enero de 2026 cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura temporal de las obras y actividades relacionadas con Perfect Day Mahahual, al detectar la realización de trabajos sin la autorización federal de impacto ambiental. Una inspección reveló rellenos, compactación de caminos, demolición y desmantelamiento de infraestructuras dentro de áreas con vegetación costera y presencia de manglar, acumulando más de diecisiete mil metros cuadrados sin permisos vigentes.

Tras la intervención de la Profepa, la presión de organizaciones como Greenpeace y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) se intensificó, presentando recursos legales contra el desarrollo. En febrero de 2026 Greenpeace México solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el rechazo definitivo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), argumentando omisiones en la evaluación de la posible destrucción de más de dieciséis hectáreas de manglar, riesgos al acuífero, presión sobre el suministro de agua y afectaciones a cientos de especies protegidas.

Además, advirtieron que Mahahual carecía de la infraestructura necesaria para manejar los residuos y aguas residuales que produciría un parque con capacidad para veintiún mil visitantes diarios. Royal Caribbean respondió que el proyecto cumpliría y superaría los estándares ambientales nacionales, comprometiéndose a conservar y restaurar cuarenta y cinco hectáreas de manglar, instalar plantas de tratamiento de aguas residuales, crear infraestructura para el manejo de desechos y desarrollar programas de conservación de tortugas marinas.

La compañía también aseguró que el desarrollo no ampliaría la capacidad actual del puerto, negarían la privatización de playas y el desplazamiento de actividades económicas locales. Mientras tanto, la obra permanecía detenida y el litigio ambiental continuaba, con audiencias públicas y debates legislativos que ponen de relieve la tensión entre la visión de crecimiento turístico y la necesidad de proteger ecosistemas frágiles.

La controversia de Perfect Day Mahahual ejemplifica el desafío de equilibrar la atracción de inversiones internacionales con la preservación del patrimonio natural y los derechos de las comunidades locales en el contexto de la política ambiental de la actual administración mexicana





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