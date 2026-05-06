El PSG avanza a la final de la Champions League tras empatar con el Bayern Munich

El conjunto parisino aseguró su pase a la gran final de la UEFA Champions League al empatar 1-1 frente al Bayern Munich, logrando un global de 6-5.

El Paris Saint-Germain ha logrado consolidar su camino hacia la gloria europea una vez más al asegurar su presencia en la gran final de la Champions League .

En un encuentro disputado en el Allianz Arena, el conjunto parisino logró un empate 1-1 frente al Bayern Munich, resultado que les permite avanzar con un marcador global agregado de 6-5. El encuentro comenzó con una intensidad electrizante que permitió al equipo francés tomar la ventaja rápidamente.

Ousmane Dembélé, actual poseedor del Balón de Oro, fue el encargado de silenciar momentáneamente a la afición bávara al anotar un gol tempranero que puso el camino sobre ruedas para el equipo dirigido por Luis Enrique. Este resultado coloca al PSG en una cita decisiva el próximo 30 de mayo en Budapest, Hungría, donde se medirán ante el Arsenal, un equipo que busca conquistar su primer título en la historia de la competición.

La jugada del primer gol fue una obra maestra de coordinación y velocidad. El talentoso extremo Khvicha Kvaratskhelia inició una ofensiva letal desde la mitad del campo, superando a los defensores alemanes con una conducción brillante hasta llegar al área grande. Con una visión de juego envidiable, Kvaratskhelia filtró un pase diagonal preciso que encontró a Dembélé, quien no perdonó la oportunidad y definió con potencia para batir al guardameta Manuel Neuer.

A diferencia del partido de ida, donde ambos equipos protagonizaron una lluvia de goles con un resultado de 5-4 a favor del PSG, este segundo encuentro se caracterizó por un planteamiento mucho más estratégico y defensivo por parte del cuadro francés. Luis Enrique implementó un sistema donde incluso los atacantes, como el propio Kvaratskhelia y Dembélé, se convirtieron en la primera línea de presión, asfixiando la salida del balón del Bayern y reduciendo drásticamente los espacios disponibles para las contras alemanas.

Sin embargo, el partido no estuvo exento de tensiones y polémicas arbitrales que encendieron los ánimos en Múnich. Alrededor del minuto 30, se produjo una jugada dudosa dentro del área parisina cuando el mediocampista Vitinha despejó el balón, el cual impactó visiblemente en el brazo de João Neves. La reacción del Bayern Munich fue inmediata y airada; siete jugadores rodearon al árbitro exigiendo un penalti, mientras que el entrenador Vincent Kompany protestaba vehementemente desde la zona técnica.

A pesar de que las repeticiones televisivas mostraron que el balón golpeó el brazo extendido del portugués, el VAR decidió no intervenir, permitiendo que el juego continuara sin el cobro de la falta. Esta decisión fue crucial para mantener el control del encuentro por parte del PSG, aunque el Bayern aumentó su presión ofensiva durante la segunda mitad, buscando desesperadamente los dos goles necesarios para forzar la prórroga.

En la segunda parte, el conjunto alemán apostó por el ataque total, intentando explotar las bandas y buscando la genialidad de Michael Olise, quien había sido una figura clave en el encuentro de ida. No obstante, la muralla defensiva del PSG se mantuvo imperturbable. Los defensores centrales realizaron un trabajo impecable, neutralizando la amenaza de Harry Kane y limitando la influencia de Luis Díaz, quienes se vieron frustrados por las marcaciones asfixiantes.

A pesar de los esfuerzos finales y un descuento de Kane al minuto 95, el resultado global favoreció a los franceses. Ahora, el PSG aspira a lograr una hazaña histórica al buscar su segundo título consecutivo de la Champions League. Tras haber ganado su primera copa europea en 2025 al derrotar al Inter de Milán por 5-1, el equipo francés busca emular la gesta del Real Madrid, que entre 2016 y 2018 logró tres títulos seguidos.

Esta final representa la tercera oportunidad del club en la máxima competición, buscando redimirse de aquella derrota sufrida contra el propio Bayern en el año 2020





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