El equipo dirigido por Luis Enrique se corona con su quinto título consecutivo en Francia, superando al Lens con una victoria de 2-0 y alcanzando la cifraмети de 14 títulos en el Lado Azul. El nuevo título refuerza la figura de Luis Enrique y la consolidación del PSG como un equipo ms colectivo, ofensivo y con alta presin.

El Paris Saint-Germain vébta a imponer su dominio en Francia, al derrotar al Lens 2-0 en el Stade Bollaert-Delelis, para proclamarse campeón de la Ligue 1 2025-26 y lograr su quinto título consecutivo en el campeonato francs.

El atacante Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador en el minuto 29, tras una asistencia de Ousmane Dembélé. Ibrahim Mbaye sentenció el 2-0 en tiempo agregado, en el minuto 93'. Con este resultado, el PSG alcanzó los 76 puntos y eliminó al Lens, que se quedó con 67 unidades.

Además, el club parisino se consolidó como el mejor ataque del torneo, con 73 goles y 18 anotadores distintos, y una de las defensivas ms sólidas del campeonato. Esta nuevo título del PSG junto con los nueve de la temporada anterior y los nueve anteriores, le permite alcanzar los 14 títulos en Francia, y se mantiene como el club ms ganadora en la historia de la Ligue 1.

Luis Enrique suma 20 títulos oficiales como entrenador de clubes, que incluyen nueve de la temporada pasada y 11 con el Paris Saint-Germain





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