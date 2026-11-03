El Ratón Vaquero cumple 90 años con Festín Cri-Cri y legado de Francisco Gabilondo Soler

El Ratón Vaquero celebra su noveno decenio con el Festín Mustín Cri-Cri 2026, una serie de actividades que honran a Francisco Gabilondo Soler antes de su 120 aniversario en 2027.

El Ratón Vaquero, icónico personaje creado por Francisco Gabilondo Soler, conmemora hoy 90 años desde su debut radial. Esta efeméride marca el inicio de una temporada celebratoria liderada por el Festín Mustín Cri-Cri 2026. La iniciativa busca revitalizar el repertorio musical del Grillito Cantor para audiencias contemporáneas.

Orígenes Radiales y Tributo Musical

La primera aparición oficial del personaje ocurrió el 4 de septiembre de 1936 dentro del programa de radio de Cri-Cri. La inspiración artística provenía directamente del cine del viejo oeste, un género que fascinaba al compositor. Desde entonces, la melodía ha trascendido generaciones mediante versiones de Miguel Bosé y Chabelo.

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Sony Music lanzó recientemente la compilación El ratón vaquero y sus amigos en plataformas digitales. Este álbum incluye quince temas clásicos como La patita y Papá elefante. La selección refuerza la presencia sonora del legado de Francisco Gabilondo Soler en el mercado actual.

Estrategia Digital y Activaciones Urbanas

Las festividades incorporan campañas urbanas con carteles publicitarios en la Ciudad de México. Amazon Music actualizó su servicio Rediscover Cri-Cri para facilitar el acceso al catálogo completo. Estas acciones digitales complementan las exposiciones físicas y los materiales educativos distribuidos durante el año.

Una convocatoria artística invita a niños y jóvenes a representar al roedor mediante dibujos creativos. El recorrido virtual del personaje por distintos lugares de México amplía el alcance geográfico de la celebración. Estas herramientas interactivas aseguran que las historias sigan siendo relevantes para nuevas audiencias.

Vigencia del Legado Familiar

Tiburcio Gabilondo, director general de Gabsol, afirma que el éxito radica en retratar la vida cotidiana. Las composiciones transformaron aspectos diarios en narrativas musicales memorables. Esta conexión emocional explica la persistencia del personaje entre el público actual.

El calendario festivo prepara el terreno para el 120 aniversario del nacimiento de Francisco Gabilondo Soler en 2027. Las celebraciones previstas incluyen eventos internacionales más allá de las fronteras mexicanas. La continuidad del proyecto garantiza que el Grillito Cantor mantenga su estatus cultural.