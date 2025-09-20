El Real Madrid rinde homenaje a Abderrahim Ouhida, joven marroquí que superó una tragedia

El Real Madrid, en un emotivo gesto, rindió homenaje a Abderrahim Ouhida, un joven marroquí que sufrió la pérdida de su familia en el terremoto de 2023. El club le ofreció una semana inolvidable, culminando con el saque de honor en el partido contra el Espanyol. La historia de Abderrahim se volvió viral después de la tragedia. El conjunto merengue reconoció su sufrimiento y su pasión por el equipo.

Abderrahim Ouhida , un joven marroquí, fue el centro de atención en el estadio Santiago Bernabéu este fin de semana, culminando una semana de homenajes por parte del Real Madrid . La historia de Abderrahim es conmovedora y trágica, marcada por una pérdida inmensa. El joven, fanático del club blanco, sufrió la pérdida de sus padres, sus abuelos y dos de sus hermanos en el devastador terremoto que azotó Marruecos en 2023.

La tragedia lo convirtió, involuntariamente, en un símbolo de resiliencia y esperanza. Su aparición en televisión, relatando el doloroso suceso mientras vestía una camiseta del Real Madrid, tocó el corazón de millones y llegó hasta las oficinas del club. La directiva, consciente de la difícil situación del joven y de su profundo amor por el equipo, decidió tenderle una mano y brindarle un apoyo incondicional. Este gesto, que se convirtió en un homenaje a la vida, comenzó el miércoles con la invitación de Abderrahim a presenciar el partido del Real Madrid contra el Marsella en la Champions League. Allí tuvo la oportunidad de conocer a sus ídolos, convivir con los jugadores y sumergirse en el ambiente mágico del fútbol de élite. Fue una semana de experiencias inolvidables que le regalaron momentos de alegría y esperanza en medio del dolor





