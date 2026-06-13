El regreso a las dunas: Una historia de reinventarse en la costa veracruzana

Una película que explora la soledad, la identidad y la posibilidad de un nuevo comienzo, a través de tres personajes que se encuentran en una playa desierta de Veracruz. El director, a sus 61 años, reflexiona sobre la creación, la autenticidad y los desafíos del cine independiente en México.

En la costa veracruzana, entre dunas y ruinas, Pilar regresa a la casa de su infancia. Su encuentro con Luis, un joven escritor atrapado por el miedo a no ser suficiente, la llevará a cuestionarse su propia vida y a descubrir nuevas formas de mirar el futuro.

Esta ficción, que se adentra en la soledad, la identidad y la posibilidad de comenzar de nuevo, nació de un viaje weekend de su director, radicado en Xalapa.

"Vivo en Xalapa y los fines de semana suelo ir a la playa con mi familia. En una ocasión fuimos a una que yo no conocía y que se encuentra cerca. Apenas la vi y supe que ahí había una película. Al regreso me puse a escribir y en la noche ya tenía el argumento", revela el cineasta, quien a sus 61 años da un giro en su trayectoria, pasando del documental a la ficción para abordar temas personales.

La historia creció de manera orgánica.

"Empezó siendo un cortometraje, pero conforme se desarrollaron los personajes creció. Siempre tuve claro también que la historia tenía que ver con los actores, incluso los dos o tres últimos tratamientos del guion los hice con ellos, porque es una película que habla mucho de procesos personales y me parecía importante que los intérpretes tuvieran algo cercano que contar".

El director confiesa que se sorprendió al descubrir cuánto la película le hablaba directamente: "Así como Pilar se cuestiona sobre cómo seguir adelante, yo me cuestionaba sobre si sería capaz de levantar una ficción a mis 61 años. Llevo casi 40 años haciendo cine, pero básicamente documental, de modo que el tema de la reinvención me habló de manera muy directa".

Elementos autobiográficos se filtran en la trama, como la pérdida de los padres en un accidente de auto, que comparte con el personaje de Luis. La construcción de los tres protagonistas permitió explorar diversas perspectivas.

"Con los tres personajes me senté para platicar, preguntarles qué de la historia les parecía importante y cuáles eran sus preocupaciones. Fue un proceso muy interesante". En la puesta en cámara, el director optó por un estilo cercano al documental, utilizando un running para mayor fluidez, luego de que un alumno le hiciera notar que intentaba hacer una ficción como "no se deben de hacer".

Esta decisión reforzó la autenticidad que buscaba: "Si quieres que algo sea real y la gente lo crea, necesitas abrirte y atreverte a decir lo que sientes". La película conserva opiniones y conflictos personales del director, como la diferencia entre amor y sexo, que se plasma en un diálogo clave entre Miguel y Pilar. El mayor reto, sin embargo, no fue creativo sino logístico.

"Definitivamente es el financiamiento. Las condiciones de hoy no se comparan a cuando yo empecé. Ahora hay más condiciones para filmar, además están los apoyos del Estado. Otros problemas son distribución y la exhibición.

En lo personal ha sido muy complicado sacar la película". Un distribuidor privado le advirtió: "No pierdas tu tiempo. Con nosotros no va a salir". A pesar de ello, el film se consolidó como una obra que conecta porque muestra situaciones comunes, Those que normalmente no se externalizan.

"Ver situaciones comunes en la pantalla genera por sí misma una reflexión", concluye el director, satisfecho de haber logrado, a través de la ficción, un espejo donde el público puede reconocerse y quizás, reinventarse





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