El Regreso al País Patrimonialista: Una Reflexión sobre la 4T y la Historia de México

Un análisis crítico sobre cómo la actual administración en México ha revivido prácticas patrimonialistas y autoritarias arraigadas en la historia del país, utilizando como base el ensayo El Ogro Filantrópico de Octavio Paz.

Releyendo El Ogro Filantrópico , se hace evidente una realidad incómoda: la llamada Cuarta Transformación (4T) ha conducido a México de vuelta a un sistema patrimonialista y violento, una característica recurrente en nuestra historia, con breves excepciones entre 1996 y 2006.

Estos dos decenios representan apenas una pausa de veinte años en los doscientos cinco que ha vivido México como nación. Hemos retornado, en esencia, a una normalidad colonial, lo que hace que los estudios realizados en las décadas de 1960 y 1970 sean tan relevantes hoy como lo fueron en su momento, de la misma manera que las investigaciones de finales del siglo XIX y principios del XX fueron cruciales para comprender el periodo posterior a la Revolución Mexicana.

No se trata de una predicción fallida de los clásicos, sino de que el futuro que esperábamos nunca llegó a materializarse. Octavio Paz, en su análisis, describió con precisión la persistencia de figuras paternalistas en la psique mexicana: el rey-sacerdote azteca, el virrey, el dictador, el señor presidente. En un régimen de estas características, el líder –ya sea Príncipe o Presidente– considera al Estado como una extensión de su propiedad personal.

Como consecuencia, la estructura gubernamental, desde los ministros hasta los ujieres, desde los magistrados y senadores hasta los porteros, no funciona como una burocracia impersonal, sino como una extensa familia política unida por lazos de parentesco, amistad, compadrazgo y otras relaciones personales. El patrimonialismo se encuentra profundamente arraigado en la vida pública. La distinción entre lo público y lo privado se vuelve difusa y ambigua.

Si cada individuo es el rey de su hogar, el reino se asemeja a una casa y la nación a una familia. Si el Estado es el patrimonio del gobernante, es natural que también lo sea para sus allegados, amigos, servidores y favoritos. El Ogro Filantrópico opera a través de dos burocracias interconectadas: una compuesta por administradores, heredera de la tradición burocrática, y otra que dirige al partido en sus diferentes niveles.

Estas dos estructuras coexisten en una constante interacción, transfiriéndose personal entre el partido y el gobierno de manera continua. Esta dinámica no es una anomalía, sino una consecuencia inherente al régimen patrimonialista, donde la voluntad del líder y su círculo cercano son los factores determinantes. Este sistema ha históricamente percibido al pueblo como un menor de edad, necesitado de cuidado y dirección, sin otorgarle autonomía ni participación real.

El gobernante justifica sus acciones autoritarias bajo el pretexto de actuar por el bien del pueblo, presentándose como un benefactor filantrópico. Y el pueblo, en una actitud de sumisión, responde con gratitud: Gracias, padre, mi vida depende de ti. En 1978, Octavio Paz planteaba una interrogante crucial: ¿Podrá el Estado gobernar sin el partido hegemónico, o los mexicanos permitirán ser gobernados sin él?

Hoy, la respuesta es clara: no. La mayoría de los mexicanos ha optado por ungir a un nuevo salvador de la Patria, eligiendo regresar a las prácticas paternalistas, patrimonialistas y violentas que han marcado nuestra historia. La regeneración prometida, gracias al nuevo partido dominante, ha llevado a desempolvar viejos libros y apuntes, como si hubieran sido escritos ayer. La lucha por causas que creíamos superadas se ha reavivado, generando una sensación de retroceso en el tiempo





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