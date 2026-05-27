El regreso de la leche de vaca: una opción metabólicamente más interesante

La leche de vaca regresa a la palestra después de décadas de ser desacreditada. Según algunos expertos, esta opción metabólicamente más interesante que las leches vegetales, puede ser la mejor opción para aquellos que toleran bien los lácteos.

La leche de vaca regresa a la palestra después de décadas de ser desacreditada. Según algunos expertos, esta opción metabólicamente más interesante que las leches vegetales , puede ser la mejor opción para aquellos que toleran bien los lácteos.

La industria alimenticia respondió a la guerra contra la leche de vaca entera con versiones descremadas y semidescremadas que prometían lo mismo con menos calorías. Sin embargo, Inchauspé, un experto en nutrición, señala que al desnatabar la leche, se eliminaba la grasa natural que ralentiza la absorción de azúcar en sangre y prolonga la saciedad. La leche de vaca entera tiene un índice glucémico relativamente bajo, lo que la hace una opción más saludable que las leches vegetales.

Además, la leche de vaca puede sumarse a la meta de proteína del día, lo que la hace una opción más completa que las leches vegetales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la leche de avena, la de arroz o las leches vegetales con azúcar pueden ser más ricas en carbohidratos totales, lo que puede ser perjudicial para la glucosa.

Por lo tanto, es importante elegir la leche de vaca entera y consumirla estratégicamente para aprovechar sus beneficios metabólicos





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