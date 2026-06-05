El regreso de los años 90 y los 70: La tendencia retro domina el street style este verano

Un análisis sobre el fuerte regreso de las modas de los años 90 y 70, con el vestido de tirantes como pieza clave del armario estival. La guía incluye tips para combinarlo, desde looks desenfadados con pañuelos hasta estilos más serios con blazer, celebrando la simplicidad y el espíritu retro como antídoto a la complejidad moderna.

A menos que hayas estado viviendo bajo una roca o hayas evitado interactuar con las redes sociales durante los últimos meses, sabrás que estamos en medio de un fuerte regreso de las tendencias de los años 90 .

Ya sea porque muchas se tiñen el pelo de color rubio al estilo Carolyn Bessette Kennedy y se ponen un par de gafas oscuras ovaladas, o porque Rachel Zoe nos tiente a llevar blazers oversized, la moda siempre cambia. Si echas un vistazo a tu alrededor en tu trayecto diario al trabajo, te darás cuenta de que otra época está regresando: los 70.

Esta década se cuela poco a poco en nuestros armarios a través de estampados psicodélicos, pantalones de campana y chalecos. Los Beatles vuelven a ser un tema de conversación cultural y, a medida que se acercan los meses más cálidos, buscamos inspiración en esa época. ¿La señal más clara? El street style ha adoptado el clásico vestido de tirantes como su uniforme oficioso para el verano.

Aquí una guía de cómo llevarlos. La clave de su éxito es su sencillez. Al requerir un mínimo de tela y de complicaciones, es ideal para sortear las olas de calor y las pegajosas calles de la ciudad. La minifalda te mantendrá fresca sin dejar de lucir elegante.

Combínala con un pañuelo en la cabeza para conseguir la máxima despreocupación veraniega. El vestido de tirantes es como un punto de encuentro entre el minimalismo y la exuberancia de dos décadas distintas. A pesar de su silueta ceñida al muslo, el minivestido puede ser una prenda sorprendentemente seria, sobre todo si se combina con un blazer sobre los hombros para darle un toque de autoridad.

Para una versión romántica de la tendencia retro, opta por un vestido con estampado de flores y detalles de encaje. En lugar de luchar contra la amenaza de la inteligencia artificial, ¿por qué no pasar el verano mirando hacia tiempos más sencillos? Adopta la manía retro con estilo





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