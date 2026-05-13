El Resurgimiento de Pachuca bajo la Gestión de Esteban Solari

Un análisis detallado sobre la historia ganadora del Club Pachuca y cómo la estrategia de Esteban Solari ha devuelto al equipo a las semifinales de la Liga MX en el Clausura 2026.

El Club Pachuca se ha consolidado como una de las instituciones más exitosas y adaptables dentro del ecosistema del fútbol mexicano, especialmente desde la implementación de los torneos cortos.

Su capacidad para reinventarse ha permitido que la totalidad de sus siete títulos de Liga MX se hayan obtenido bajo esta modalidad, posicionando a los Tuzos como el tercer equipo más laureado a nivel nacional, superando a la mayoría de sus rivales y quedando solo por detrás de las dinastías del Club América y el Toluca. Pero la grandeza de Pachuca no se limita a las fronteras de México.

Su palmarés internacional es sencillamente impresionante, con nueve trofeos conquistados en el siglo veintiuno, incluyendo seis Copas de Campeones de la CONCACAF, una Copa Challenger FIFA y un Derbi de las Américas. Sin embargo, el logro más emblemático sigue siendo la Copa Sudamericana 2006, un trofeo que representa la única vez que un equipo mexicano ha logrado alzarse con un título organizado por la CONMEBOL, marcando un hito imborrable en la historia del deporte regional.

Este legado de éxito es lo que el actual director técnico, el argentino Esteban Solari, describe como un ADN ganador. Solari, quien llegó al mando del equipo al finalizar el semestre pasado, ha sido consciente desde el primer momento de que su labor no se trata de un lucimiento personal, sino de servir al equipo y a los objetivos institucionales.

Tras un inicio complejo donde no logró llevar al equipo a los cuartos de final en el Play-In del Apertura 2025, el entrenador ha logrado dar un giro radical al proyecto. Venía a sustituir una etapa liderada por Jaime Lozano que no había logrado la trascendencia esperada ni en el ámbito local ni en el Mundial de Clubes.

Ahora, el Clausura 2026 marca un punto de inflexión, siendo el primer torneo completo bajo su mando y logrando instalar a Pachuca en las semifinales, una instancia que el club no visitaba desde el Apertura 2022, época en la que Guillermo Almada era la figura central en el banquillo. Este regreso a la élite representa una reconversión exitosa hacia el protagonismo absoluto.

El camino hacia la final pasará necesariamente por un enfrentamiento decisivo contra Pumas, con el partido de ida en el estadio Hidalgo y la vuelta en Ciudad Universitaria. De obtener la victoria, Pachuca alcanzaría su duodécima final de Liga MX y pelearía por su octavo campeonato.

Analistas como Mariano Trujillo destacan que este renacimiento no es fruto del azar, sino de la capacidad de gestión de Solari, quien ha sabido amalgamar un vestuario complejo con personalidades fuertes y jugadores de renombre. El técnico ha heredado y potenciado joyas jóvenes como Elías Montiel, Alexei Domínguez y Carlos Moreno, quienes ya figuran en la prelista para el Mundial 2026. La clave del éxito ha sido la mezcla estratégica entre esta juventud e impulsos veteranos en posiciones críticas.

La inclusión de figuras como el brasileño Eduardo Bauerman, el colombiano Christian Rivera y el mexicano Víctor Guzmán, sumados a la potencia ofensiva de Salomón Rondón y Enner Valencia, ha dado al equipo un equilibrio táctico y mental que habían extrañado. Más allá de lo deportivo, la estabilidad de la directiva de Pachuca es un pilar fundamental. A diferencia de otros equipos mexicanos que cambian de rumbo constantemente, los Tuzos mantienen una visión a mediano y largo plazo.

Aunque Solari llegó con un perfil discreto, habiendo dirigido en Malasia, Chile y Argentina, su capacidad para trabajar sin ruido mediático ha encajado perfectamente con la filosofía del club. El entrenador, quien es hermano del reconocido Santiago Solari, se ha mantenido enfocado en los resultados más que en la exposición. Aunque su contrato vence este verano, el clima interno es de optimismo y felicidad.

La ciudad de Pachuca y su institución han demostrado ser un imán para el talento global, habiendo atraído en el pasado a nombres como William Carvalho, Keisuke Honda y Raúl Tamudo. Esta estabilidad institucional es lo que permite que, incluso en los periodos de sequía, el equipo siempre sepa cómo regresar a la cima del fútbol mexicano





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