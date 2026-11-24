El PAN y el PRI reactivan su estrategia electoral conjunta para los comicios de 2027, iniciando con registros en Guerrero y Sonora, desafiando la promesa inicial de no coaliciones del dirigente Jorge Romero y buscando frenar a Morena.

La coalición entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha regresado a la política mexicana con fuerza definida para los comicios federales y locales de 2027. Aunque la dirección nacional del PAN, encabezada por Jorge Romero, prometió públicamente al iniciar su administración que no existirían uniones electorales con los priistas, la realidad operativa ha dictado un camino distinto. Hasta el momento, esta alianza se ha materializado formalmente en el estado de Guerrero, donde ya se completó el registro legal de la coalición, y se perfila como una estrategia consolidada en al menos cinco o seis estados adicionales. El objetivo claro de esta unión es presentar candidatos comunes para disputar las gubernaturas frente a la dominante fuerza de Morena en varias entidades del país.

Contexto histórico y cambio de estrategia

La relación entre el PAN y el PRI no es nueva, pero experimentó una pausa estratégica significativa bajo el liderazgo de Jorge Romero. En octubre de 2025, cuando Romero asumió la presidencia del partido blanquiazul, declaró explícitamente que el futuro de Acción Nacional no dependería de alianzas partidistas pasadas, presentes ni futuras. Sostenía que esa era correspondía a apostar todo por la marca PAN sin que ninguna otra sigla se anteponga. Sin embargo, en septiembre de 2026, la directiva nacional abrió la puerta nuevamente a los priistas, delegando la decisión final en los comités estatales donde se celebrarán elecciones en 2027. Esta inversión de tónica responde a la necesidad de contrarrestar la ventaja numérica de la coalición gobernante conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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Posiciones de los líderes y justificación política

La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, ha defendido abiertamente esta reactivación de pactos, calificando a su partido como pro-aliancista por naturaleza estratégica. Viggiano argumenta que en el país no se vive una normalidad democrática plena y que la lucha electoral es inherentemente desigual al enfrentarse a una maquinaria política que ostenta una mayoría considerada espuria en el Congreso. Para la dirigente priista, la unión es necesaria para emparejar la cancha ante acciones irregulares e ilícitas que favorecen al oficialismo. Por su parte, el coordinador general de México con Nueva Ideas y Soluciones en el PAN, Mauricio Vila, ofrece una visión más pragmática y descentralizada. Vila sostiene que la alianza solo tiene sentido donde permite ganar y que, en lugares donde la victoria es imposible incluso con coalición, es mejor que cada partido fortalezca su propia marca y identidad local.

Avances concretos en Guerrero y Sonora

Guerrero ha sido la primera entidad en formalizar este acuerdo, presentando su solicitud de registro de convenio de coalición ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de la entidad el 12 de noviembre de este año. Este trámite se ejecutó sin haber definido aún al candidato único para la gubernatura, una situación que deja abiertas varias posibilidades dentro de ambos partidos. En el PRI, los nombres más mencionados para la contienda son Manuel Añorve y Beatriz Vélez, mientras que por parte del PAN se barajan las figuras de Eloy Salmerón y Guadalupe González Suástegui. A esta entidad se suma Sonora, donde la definición es más concreta. En ese estado, ambas organizaciones ya han perfilado a una misma persona para contender contra los aspirantes de otros partidos, marcando un hito de precisión en la coordinación de recursos y militancia para los siguientes comicios.

Legado electoral y proyección a 2027

El historial reciente de estas alianzas ofrece datos cruciales para evaluar su eficacia. A nivel federal, el PAN y el PRI se unieron en dos ocasiones: primero en la coalición Va por México en 2020 para la Cámara de Diputados, y luego en Fuerza y corazón por México en 2023 para la presidencia, donde la candidata Xóchitl Gálvez no logró vencer a Claudia Sheinbaum. A nivel estatal, entre 2021 y 2025, la unión permitió ganar gubernaturas en cuatro entidades: Aguascalientes, Coahuila, Durango y Guanajuato, además de una victoria compartida con el PRD en Chihuahua. Para 2027, el PAN contempla que la alianza se extienda a al menos seis estados, mientras que en aquellas entidades donde gobierna el PAN actualmente, la directiva ha indicado que irán por separado. Este escenario político se desenvuelve en un contexto de alta tensión, con 51 atentados registrados este año que amenazan con ensombrecer la transparencia de los procesos electorales en México.