El rey Carlos III califica la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña como irrompible en medio de controversias por imagen con Trump

El rey Carlos III pronunció un discurso en el Congreso estadounidense durante su visita de Estado a Washington, donde calificó la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña como irrompible, aunque la publicación de una imagen titulada 'dos reyes' con el expresidente Donald Trump generó críticas en redes sociales.

El rey Carlos III pronunció un discurso en el Congreso estadounidense durante su visita de Estado a Washington, donde calificó la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña como irrompible.

La visita, marcada por la controversia, incluyó una imagen publicada por la Casa Blanca en su cuenta oficial de X, titulada dos reyes, en la que aparecen el monarca y el expresidente Donald Trump sonriendo y saludando en uno de los jardines de la Casa Blanca durante la ceremonia militar de bienvenida. Este gesto generó críticas en redes sociales, especialmente porque Trump se ha presentado a sí mismo como rey o papa en imágenes generadas con inteligencia artificial, lo que muchos consideraron una provocación en un país que se independizó de la monarquía británica en 1776.

En su discurso ante el Capitolio, Carlos III bromeó sobre la historia compartida entre ambas naciones, haciendo referencia a lo que Charles Dickens llamaría Historia de dos Jorges, aludiendo a George Washington, padre de la independencia estadounidense, y al rey Jorge III, su antepasado directo. El monarca aseguró a los legisladores que no debían preocuparse, pues no había venido como parte de una astuta acción militar de retaguardia.

Sin embargo, sus palabras fueron recibidas con mezcla de humor y escepticismo, especialmente porque Trump, durante una recepción de honor, mencionó que la visita podría parecer un comienzo irónico para la celebración de los 250 años de independencia estadounidense, pero que ningún tributo podría ser más apropiado. Este comentario, hecho en un hotel de Washington durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, subrayó la tensión subyacente entre la tradición monárquica y los valores republicanos.

La visita de Estado, que incluyó reuniones bilaterales y actos protocolarios, fue vista como un intento de fortalecer los lazos entre ambos países en un momento de incertidumbre global. No obstante, las críticas en redes sociales se centraron en la imagen de dos reyes, que para muchos simbolizaba una alianza incómoda entre la monarquía británica y un líder estadounidense que ha coqueteado con el autoritarismo.

El rey Carlos III, por su parte, defendió la alianza transatlántica como fundamental para la estabilidad mundial, mientras que los comentaristas políticos señalaron que la visita no logró disipar las tensiones históricas. En definitiva, el discurso del monarca fue un intento de conciliar el pasado colonial con el presente democrático, aunque las controversias en torno a la imagen y los comentarios de Trump empañaron el mensaje de unidad que se pretendía transmitir





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