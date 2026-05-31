El rib eye: historia, evolución y recetas

Este artículo explora la historia, evolución y recetas asociadas al rib eye, un corte de carne que ha ganado popularidad como símbolo de celebración y rituales del asador. También se discuten las razas y sistemas de alimentación utilizados para producir este corte y se presentan recetas para disfrutar de su sabor.

Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla . Hay cortes que alimentan... y hay cortes que crean religión.

El rib eye pertenece al segundo grupo. En cada carne asada importante siempre aparece alguien que pregunta: ‘Y sí va a haber rib eye, verdad? ’. Porque el rib eye no es solamente un corte de carne; es símbolo de celebración, fuego, paciencia, humo y convivencia.

Es el corte que convirtió miles de reuniones familiares en rituales del asador. Pero ¿de dónde salió este monstruo delicioso? ¿Por qué se volvió el rey absoluto de la parrilla? Hoy, en este artículo, vamos directo al corazón del fuego





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