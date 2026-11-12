El ritual del nahual gana premio en festival de cine ruso Siberia

La película mexicana de terror El ritual del nahual obtuvo el Premio del Jurado a Mejor Debut en el festival de Yakutsk, consolidando su éxito internacional.

La cinta mexicana El ritual del nahual, dirigida por Carlos Matienzo Serment, recibió el reconocimiento del premio del jurado a mejor debut durante el IX Festival Internacional de Cine de Yakutsk ( YAMKF), celebrada en la República de Sajá, Rusia. El evento tuvo lugar entre el 4 y el 9 de noviembre y destacó por incluir esta producción como la única película latinoamericana en su competencia internacional, posicionando al cine fantástico nacional en un escenario global de gran relevancia.

Reconocimiento y Conexión Cultural en Yakutsk

La ganadora del premio a mejor debut fue identificada específicamente por su capacidad para conectar mitologías distantes, ya que los organizadores del festival encontraron rasgos similares entre las creencias mexicanas y las tradiciones de la comunidad rusa local. Esta afinidad cultural fue el factor determinante para que el jurado seleccionara a la película, un hecho que el realizador Carlos Matienzo consideró un gran orgullo al representar a México en una región tan alejada geográficamente.

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Matienzo Serment resaltó la diversidad de producciones vistas en el festival, que incluyeron películas de India, Mongolia, Irán y China. Al ser la única representante de Latinoamérica en la selección, la presencia de El ritual del nahual generó un impacto significativo, demostrando que las leyendas nacionales tienen la capacidad de estremecer y resonar con audiencias en rincones tan remotos como Siberia, más allá de las barreras idiomáticas y culturales.

Trayectoria Internacional y Éxito Comercial Previo

El itinerario internacional de esta obra comenzó con su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, consolidando su presencia en circuitos de prestigio antes de llegar a las pantallas comerciales. Posteriormente, la película participó en el Blood Window Showcase del Marché du Film de Cannes y en Ventana Sur, plataformas clave para la proyección de contenidos latinoamericanos, lo que preparó el terreno para su posterior distribución masiva en México.

Dentro de su mercado doméstico, la película logró una distribución superior a 500 salas, situándose entre las diez películas de mayor taquilla durante su estreno comercial. Este éxito inicial no solo validó la demanda del género de terror en el país, sino que también financió y motivó la expansión subsiguiente hacia otros territorios, incluyendo presencias destacadas en Colombia y Guatemala, así como su reciente arribo a Rusia.

Próximos Destinos y Estructura Narrativa de la Cinta

Argentina ha sido confirmada como uno de los siguientes destinos para la proyección de El ritual del nahual, continuando una ruta que busca ampliar su audiencia global. La producción se caracteriza por adoptar el género del folk horror, combinando elementos de suspenso y horror sobrenatural con tradiciones populares. Filmada en los escenarios naturales de San Luis Potosí, la cinta está interpretada por un elenco que incluye a Gerardo Oñate, Alejandra Herrera, Gerardo Trejoluna y Caraly Sánchez, quienes dan vida a una historia compleja.

La narrativa sigue a Gabriel, un forajido herido que busca refugio en una comunidad aislada, donde una serie de crímenes contra menores despierta el pánico. Mientras un agente federal investiga los hechos, una entidad ancestral vinculada a la cosmovisión mesoamericana, el nahual, comienza a manifestarse en el bosque. La película se distingue por ser hablada en español y tének, reforzando su autenticidad cultural y su conexión con las raíces indígenas que definen su identidad única en el cine de terror contemporáneo.