El running en México: De la actitud casual a un mercado multimillonario

Un análisis del crecimiento del running en México como fenómeno social y económico, desde su popularidad masiva hasta la expansión del mercado de calzado, ropa y accesorios deportivos, impulsado por tendencias como el athleisure y la conciencia de salud.

La práctica del running en México ha evolucionado significativamente, pasando de ser una actividad sencilla con ropa cómoda a convertirse en un fenómeno de moda y consumismo.

Actualmente, destacar en redes sociales con un outfit de corredor puede superar los 10,000 pesos, reflejando la creciente importancia del aspecto estético. El mercado de calzado para correr en México genera unos 303 millones de dólares y se proyecta un crecimiento anual del 5.30% hasta 2034. El Global Running Day, celebrado cada primer miércoles de junio, promueve los beneficios físicos y sociales del deporte.

Históricamente, el atletismo mexicano cuenta con figuras como Dionisio Cerón, Germán Silva y Ana Gabriela Guevara, quienes han inspirado a generaciones. Según Statista, el 24% de los mexicanos sale a correr ocasionalmente, ubicando al país por encima de China, España, Brasil, Alemania, Estados Unidos y Japón. Este dato sugiere que los hábitos deportivos no dependen exclusivamente del desarrollo económico. La demanda de equipamiento e indumentaria para correr también está en auge.

El mercado de equipamiento alcanzó los 697.8 millones de dólares en 2025 y se espera que llegue a 1,101.0 millones para 2034, con una CAGR del 5.04%. Por su parte, el mercado global de ropa para correr crecerá de 106,230 millones en 2025 a 161,770 millones en 2031, impulsado por la participación femenina, la urbanización y el athleisure. La integración de la ropa deportiva con la moda cotidiana y el uso de telas sostenibles son tendencias clave.

En cuanto a tipos de producto, los tops (camisetas sin mangas) representan el 42% del mercado, seguidos por pantalones y accesorios. Las marcas enfrentan el reto de no solo vender calzado, sino todo un ecosistema de productos, servicios y comunidades en torno al running





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