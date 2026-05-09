El Salvador | Enjuiciados regresan a la cárcel en jueces masivos contra pandillas

Más de 22 líderes de pandillas, entre ellos expuestos y condenados por delitos anteriores, se enfrentan a un juicio colectivo en El Salvador luego de la campaña de represión contra la criminalidad organizada impulsada por el presidente Nayib Bukele. Los acusados son miembros de la MS-13, una poderosa pandilla en la que se hubieran cometido unos 29.000 asesinatos al menos.

Sentados en filas con las manos y los pies encadenados, los hombres que se enfrentan a un juicio colectivo en El Salvador son una sombra de lo que fueron en su día como líderes condenados de las pandillas criminales que convirtieron al país en uno de los más sangrientos del mundo.

Los 22 acusados son veteranos de la MS-13, una poderosa pandilla desmantelada por el presidente Nayib Bukele en una controvertida campaña de represión. La mayoría se encuentra recluido en la prisión del Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot), símbolo de una campaña contra las pandillas que ha llevado a la encarcelación de unas 92,000 personas bajo la política del llamado 'estado de excepción', el grueso de ellas sin orden judicial. ¿Por qué un juicio masivo?

La magnitud de los delitos relacionados con la violencia de las pandillas en El Salvador es abrumadora. Estos hombres —que ya han sido condenados por otros delitos— están siendo juzgados por una serie de nuevos cargos, entre los que se incluyen algunos de los 29,000 asesinatos presuntamente cometidos por la MS-13. Bukele ha comparado los juicios colectivos, como el que enfrentan los 22 líderes de pandillas, con los procesos de Nuremberg contra exfuncionarios nazis después de la Segunda Guerra Mundial.

Los juicios son 'una exhumación de crímenes atroces' que han quedado impunes, dijo Ricardo Sosa, un criminólogo que ha investigado a las pandillas. Pero Miguel Montenegro, de la ONG Comisión de Derechos Humanos, dijo que los juicios se parecen más a una campaña mediática para mostrar la 'actitud combativa de Bukele contra las pandillas'.

Se trata de crear un 'espectáculo', dijo Ingrid Escobar, de la ONG Asistencia Jurídica, advirtiendo que hasta 30,000 personas 'podrían ser condenadas injustamente' en los juicios masivos. ¿Quién dirige la MS-13? Con la cabeza rapada y vestidos con uniformes blancos, los antiguos jefes de pandillas fueron recluidos en tres pequeñas salas para escuchar el testimonio de un pandillero convertido en testigo, observó la AFP durante una visita al Cecot.

Uno de ellos era Borromeo Henríquez, de 47 años, conocido como el 'Pequeño Diablo de Hollywood'. Ya cumple una condena de 87 años por 497 homicidios y otros delitos desde 1998, y ahora enfrenta 586 nuevos cargos. ¿Qué poder tenía la MS-13? Según el gobierno, las pandillas controlaban el 80% del territorio salvadoreño antes de la campaña de represión de Bukele, que comenzó en 2022.

Los líderes de las pandillas seguían dirigiendo las operaciones desde la cárcel, y las negociaciones de paz de 2012 revelaron amplios vínculos entre los líderes de las pandillas y figuras políticas. La MS-13 era conocida por una estructura de mando jerárquica y un sistema de reclutamiento basado en el novatismo. Bajo la cúpula directiva había otros jefes de rango inferior, mientras que la pandilla se dividía en células conocidas como 'clicas'.

Durante las actuaciones del juicio del martes, las pruebas incluyeron testimonios sobre lo que se denominó un sistema de 'válvulas abiertas': un canal de instrucciones de los jefes a los subordinados para asesinar a rivales, llevar a cabo purgas internas, atacar a agentes del Estado y planificarse delitos





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