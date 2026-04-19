El Santuario de los Mártires acoge congreso de masculinidades tóxicas

Un evento controvertido reúne en Tlaquepaque a figuras de la 'machósfera' para discutir sobre la masculinidad, en un recinto religioso que contrasta con el discurso de odio que promueven.

En el cerro del Tesoro, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, se alza el Santuario de los Mártires de Cristo Rey, un templo que, irónicamente, se ha convertido en el escenario de un encuentro poco común. En lugar de reflexiones sobre el martirio y la fe, este fin de semana el recinto acoge a promotores, pensadores y voceros de la llamada machósfera , quienes se reúnen para hablar de sí mismos, de su percepción de la masculinidad y, de manera preocupante, de las formas en que aprendieron a ser hombres violentos.

El evento, denominado Congreso FearLess o Congreso de la Masculinidad, se presenta como un espacio para sanar heridas y recuperar el corazón del hombre, bajo el lema Un camino para recuperar el corazón del hombre. Sin embargo, la nómina de ponentes incluye a figuras como Eduardo Verástegui, actor y vocero de la ultraderecha; Jordan B. Peterson, psicólogo y conocido por sus posturas antifeministas; y Patrick Reis, exeditor de la revista Vox. Estos personajes, cuya reputación ha sido cuestionada, comparten un espacio que habitualmente se dedica a la liturgia, pero que en esta ocasión se transforma en una especie de práctica de introspección masculina, alejada de los preceptos religiosos tradicionales.

La elección del lugar y el eslogan del evento contrastan fuertemente con el contenido que se espera, ya que estos promotores son conocidos por difundir discursos de odio hacia personas transgénero y se les relaciona con eventos recientes de extrema violencia. Se citan dos casos estremecedores: el asesinato de dos profesoras en Michoacán por un adolescente de 15 años, quien publicaba mensajes asociados a la cultura incel, y el apuñalamiento de un compañero y un trabajador en el CCH Sur de la Ciudad de México por Lex Ashton, quien anunció su acción en foros de la machósfera.

El Observatorio de la Violencia Sexual define a la machósfera como un conjunto de comunidades digitales y foros predominantemente masculinos que propagan discursos misóginos, antifeministas y promueven masculinidades agresivas. Estas plataformas actúan como cámaras de eco que normalizan la hostilidad, el acoso y la violencia simbólica contra las mujeres. Los crímenes mencionados, ocurridos en marzo pasado y septiembre de 2025 respectivamente, se perpetraron bajo la influencia de este concepto, la manosphere, que surgió a finales de los 2000 en internet como una reacción al movimiento feminista.

Más allá de las polémicas figuras invitadas, el congreso está organizado por Andrés Villaseñor Urrea, quien en 2024 fue delegado del Territorio Norte de México para la Convención General del Regnum Christi, brazo laico de los Legionarios de Cristo. Tras la crisis de reputación de la Iglesia por los crímenes de pederastia de Marcial Maciel, el Vaticano impulsó una reorganización que otorgó personalidad jurídica propia al movimiento al que pertenece Villaseñor Urrea.

El Congreso de la Masculinidad se anuncia como el más grande de América Latina y busca responder a una supuesta crisis en la identidad masculina, planteando interrogantes como ¿soy suficiente? o ¿tengo lo que se requiere?. Hasta el cierre de esta edición, el evento reportaba más de mil hombres en proceso de sanación, con programas de seguimiento y retiros realizados.

Yutsil Sánchez, investigador audiovisual que ha seguido de cerca la expansión de la machósfera fuera del ámbito digital, advierte que el problema no se origina en recintos como el Santuario de los Mártires, sino en un territorio menos visible y más extendido. Sostiene que la machósfera ya no es puramente digital, sino que muchas de estas actitudes ya existían y ahora se han organizado y nombrado. Sánchez relaciona esta expansión con la violencia de género arraigada en la cultura mexicana, lo que facilita la recepción de discursos conservadores y misóginos en foros como FearLess, especialmente en regiones donde la violencia de género es un problema preexistente.

Las hacktivistas Rudas Técnicas han documentado cómo estas comunidades masculinas, a menudo en línea, construyen su identidad a partir del resentimiento, atrayendo a jóvenes vulnerables que han experimentado exclusión, soledad y rupturas, y que han sido víctimas de acoso. La machósfera está ganando fuerza a nivel global, como ha sido denunciado por el New York Times. Empresas, universidades, bufetes de abogados e instituciones culturales están eliminando referencias a la mujer y al género. Aliados de Donald Trump cuestionan el lugar de las mujeres en el mundo laboral, y Mark Zuckerberg, de Meta, ha expresado la necesidad de más energía masculina en las empresas. Estos hechos se traducen en un retroceso tangible en materia de derechos humanos, evidenciando que la influencia de la machósfera va más allá de los foros digitales y comienza a manifestarse en decisiones y discursos públicos con consecuencias reales.

El Santuario de los Mártires de Cristo Rey, un lugar consagrado a la espiritualidad y el sacrificio, se convierte así en un insólito telón de fondo para un debate sobre masculinidades tóxicas, que pone de manifiesto la compleja y preocupante intersección entre la fe, la identidad y el discurso de odio en la sociedad contemporánea. La contradicción entre el espacio físico y el contenido del congreso subraya la habilidad de estos movimientos para apropiarse de símbolos y lugares, buscando legitimidad y alcance en ámbitos insospechados, mientras refuerzan narrativas que legitiman la violencia y el resentimiento.





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