El Saqueo Hormiga del Museo Nacional: La Historia de Porfirio Aguirre

Investigación revela cómo un empleado del Museo Nacional de México robó y vendió piezas prehispánicas a coleccionistas extranjeros en la primera mitad del siglo XX, exponiendo una red de tráfico patrimonial.

El robo de patrimonio cultural en México tiene una larga y lamentable historia, marcada por figuras que, aprovechando su posición y conocimiento, se dedicaron al saqueo y la venta ilegal de piezas arqueológicas.

Un caso particularmente revelador, recientemente documentado por el investigador Adam T. Sellen en su artículo “Robo en el Museo Nacional de México. La historia del saqueo hormiga de Porfirio Aguirre”, publicado en la revista Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, expone las acciones de Porfirio Aguirre, un individuo que sistemáticamente despojó al Museo Nacional de México de valiosas piezas prehispánicas en la primera mitad del siglo XX.

Este hecho es significativo porque el museo en ese momento era el principal repositorio del patrimonio artístico y cultural del país, y sus colecciones sentaron las bases para la creación de otros museos importantes. Sellen, doctor en Estudios Mesoamericanos e investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán, explica que el modus operandi de Aguirre revela una red sofisticada de tráfico patrimonial, sorprendente para la época y el alto interés que existía en el extranjero por adquirir artefactos mexicanos.

La recuperación reciente de un dintel maya en Nueva York, entregado por un empresario, ilustra la persistencia de este problema y la importancia de la repatriación del patrimonio cultural. La investigación de Sellen se centra en la figura de Porfirio Aguirre, originario de Guerrero, quien ocupó cargos de confianza en proyectos arqueológicos y en el propio Museo Nacional de México.

A pesar de que la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que actualmente penaliza el tráfico ilícito de bienes culturales, no se aprobó hasta 1975, existían leyes previas que condenaban este tipo de acciones. Incluso, durante la presidencia de Porfirio Díaz, se estableció que los objetos arqueológicos eran propiedad de la Nación.

Sin embargo, la posición privilegiada de Aguirre le permitió operar con impunidad durante años. Sellen argumenta que el robo no fue un acto aislado, sino un saqueo sistemático que puede rastrearse en los catálogos de museos internacionales como el Museo Peabody de Arqueología y Etnología de Harvard y el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania.

La documentación encontrada, incluyendo cheques y notas de recibo, confirma que Aguirre viajó a Nueva York con un baúl lleno de bienes arqueológicos y los vendió a coleccionistas privados. Entre las piezas identificadas se encuentran una máscara de Piedra Verde, una cabeza de piedra con espiga y una urna zapoteca, todas provenientes de Oaxaca, región por la que Aguirre parecía tener una predilección.

La investigación de Sellen revela que Aguirre aprovechó su acceso a las colecciones del Museo Nacional para identificar y extraer piezas de valor antes de que fueran catalogadas. Su conocimiento del mercado y sus contactos en el extranjero le permitieron vender los artefactos a precios considerables.

Además, su amistad con el muralista Diego Rivera, un reconocido coleccionista de artefactos prehispánicos, subraya su conexión con las élites culturales de la época. El caso de Porfirio Aguirre es un ejemplo paradigmático de cómo la ambición personal y la falta de controles adecuados pueden llevar a la pérdida irreparable del patrimonio cultural de un país.

La investigación de Sellen no solo documenta un episodio específico de saqueo, sino que también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las instituciones y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección del patrimonio cultural. La repatriación de bienes culturales robados, como el dintel maya recuperado en Nueva York, es un paso importante para reparar el daño causado y preservar la identidad cultural de México.

El estudio de casos como el de Aguirre es fundamental para comprender la complejidad del tráfico ilícito de bienes culturales y para desarrollar estrategias más efectivas para prevenirlo y combatirlo





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