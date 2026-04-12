El SAT pone bajo la lupa a las ONGs: Transparencia y rendición de cuentas, claves para la legitimidad

La decisión del SAT de retirar la autorización para recibir donativos deducibles a algunas ONGs en México destapa un debate sobre la transparencia, el cumplimiento normativo y el uso indebido de fondos. Se examina la legitimidad de estas organizaciones y se enfatiza la importancia de la rendición de cuentas.

La actuación de diversas organizaciones no gubernamentales (ONGs) en México, que anteriormente gozaban de una especie de título automático de legitimidad para influir en los asuntos públicos, ha sido puesta bajo escrutinio tras la decisión del Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) de retirar la autorización para recibir donativos deducibles a algunas de ellas.

Esta medida, sin buscarlo, ha desencadenado un debate crucial sobre la credibilidad y el cumplimiento de las normas que rigen a estas instituciones. El SAT ha señalado que algunas de estas organizaciones operaban con fines que incluían la evasión fiscal y sin el rigor normativo adecuado. El tema gana en claridad al destacar que se detectaron casos de uso indebido de estas asociaciones, incluso para la contratación ilegal de personal, lo cual está expresamente prohibido por ley. La mandataria, al fundamentar esta acción, busca darle mayor profundidad a la medida aplicada, enfatizando que diversas organizaciones perdieron beneficios fiscales al no demostrar la naturaleza científica, social o altruista de sus actividades. Es importante resaltar que la ley permite a estas organizaciones recuperar los beneficios fiscales si cumplen con los requisitos establecidos.\La situación actual ilustra la conocida frase “por unas pagan todas”, ya que, si bien una gran parte de las asociaciones y organizaciones mantienen una auténtica vocación científica, social, ambiental y altruista, existe un pequeño grupo que, bajo esta fachada, persigue fines más oscuros y beneficia a particulares en lugar de contribuir al bienestar social. La decisión del SAT también ha puesto de manifiesto la necesidad de un análisis crítico y riguroso de la actuación de las ONGs. La condición de 'ONG' no exime de la obligación de rendir cuentas, cumplir con la normatividad ni garantiza una actuación neutral o desinteresada. En el contexto de un amparo legal presentado por un gigante tecnológico, se ha observado la presentación de escritos supuestamente imparciales que, en realidad, buscaban beneficiar a su patrocinador. Entre las organizaciones afectadas se encuentran capítulos locales de organizaciones internacionales, así como otras dedicadas a la defensa de los derechos digitales y la promoción de internet libre, lo cual ha generado un debate sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en este sector.\En resumen, la medida técnica del SAT podría tener un impacto mucho mayor, señalando que los privilegios, incluso los fiscales, deben estar respaldados por la congruencia y la transparencia. La legitimidad en una democracia constitucional no se deriva del nombre o etiqueta de 'ONG', sino de información verificable. El SAT ha dejado claro que los privilegios fiscales no son automáticos ni perpetuos. Esta situación también pone de relieve la necesidad de proteger la libertad de expresión, incluso cuando se prestan servicios que se registran y cobran como donaciones para beneficiarse de la deducibilidad. Un abogado y activista, maestro en Ciencias Penales y autor del libro 'El ciudadano digital. Fake news y posverdad en la era de internet', enfatiza la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el entorno digital. El análisis de esta situación es clave para garantizar la integridad y la confianza en las organizaciones no gubernamentales, que desempeñan un papel fundamental en la sociedad civil. EL UNIVERSAL ofrece un servicio de información a través de WhatsApp para mantener a sus lectores informados sobre las noticias más relevantes





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