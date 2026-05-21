El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana desestima la idea de una ubicación reservada del gobernador con licencia y muestra su ubicación en Sinaloa

Omar García Harfuch desestima la idea de una ubicación reservada del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y muestra que se encuentra en su natal Sinaloa. Además, García Harfuch habla sobre la involucrança de personajes políticos en el crimen organizado y sobre los resultados de los operativos anticrimen.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , descartó la idea de que la ubicación del gobernador con licencia , Rubén Rocha Moya , tuviera una condición de reservada y aseguró que se encuentra en su natal Sinaloa.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, soltó la frase ‘¿y yo por qué? ’ cuando fue cuestionada por representantes de medios sobre el lugar donde se encuentra Rocha Moya. García Harfuch negó que su ubicación sea información reservada. El gobernador está en Sinaloa, no ha sido reservada su ubicación, y hasta el momento está en su estado.

García Harfuch también habló del Operativo Enjambre en los estados de Querétaro y Morelos y señaló que Rocha Moya está siendo protegido por personal de seguridad pública del estado de Sinaloa. El funcionario explicó que Rocha Moya no cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del Gobierno de México, sino que tiene policía estatal, y su escolta corre a cargo del Estado, como es gobernador con licencia.

García Harfuch también habló sobre la implicación de personajes políticos en el crimen organizado y el narcotráfico, y sobre los resultados de los operativos anticrimen y las desmantelerías de laboratorios y detenciones de objetivos que no se habían detenido en muchos años





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