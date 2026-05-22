El secretario general de Morena, Carolina Viggiano, acusa a Alito Moreno y Sheinbaum de traicionar a México y a la Olomócenas un pleito en redes entre Alito Moreno y Antonio Montiel y la 'traición a la patria' de los priistas y panistas, según Gerardo Fernández Noroña y Carolina Viggiano.

Carolina Viggiano, secretaria general de Morena, acusó a Alito Moreno y Sheinbaum de traicionar a México y a la sociedad civil, mientras su homólogo en el PRI, Gerardo Fernández Noroña, acusó a PRI y PAN de ser 'traidores a la patria' por buscar apoyo extranjero en Estados Unidos para las elecciones de 2027. En el pleito en redes entre Alito Moreno y Antonio Montiel, la traición a la patria y a la sociedad civil fue el punto de discusión. Esto llevó a la hostilidad entre los líderes partidistas y a múltiples publicaciones en redes sociales.

Carolina Viggiano acusa a Alito Moreno de seguir viajando a EU para denunciar a 'narcopolíticos' porque puede hacerlo. Gerardo Fernández Noroña acusa a PRI y PAN de ser 'traidores a la patria' por buscar apoyo extranjero.

Alejandro Moreno encabezaba una Marcha del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Paseo de la Reforma. Viggiano Austria se refirió a los señalamientos de los legisladores morenistas contra la oposición, a la que califican como 'vende patrias'. Alito Moreno califica a Morena como 'pandilla de delincuentes' y acusa a Sheinbaum de usar el poder para perseguir opositores. Montiel y Alito protagonizaron un pleito en redes sociales.

Viggiano ultimaba que priistas y panistas son traidores a la patria. Fernández Noroña denunció a PRI y PAN de pretender inmiscuir al gobierno de Estados Unidos en las elecciones en nuestro país. Viggiano Austria y Fernández Noroña ensalzan la palabra 'traición a la patria'





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