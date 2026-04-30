El Secreto Revelado: Brad Pitt Filmó 'Troya' en México, No en Grecia

Descubre cómo las playas de Los Cabos, Baja California Sur, se convirtieron en el escenario principal de la épica película 'Troya', protagonizada por Brad Pitt, y cómo las condiciones climáticas llevaron a la producción a abandonar Malta.

La épica cinematográfica ' Troya ', protagonizada por Brad Pitt , transporta a los espectadores a la mítica antigua Grecia , un mundo de héroes, dioses y batallas legendarias.

Sin embargo, un secreto poco conocido sobre la producción de esta superproducción hollywoodense es que la mayor parte de la filmación no tuvo lugar en suelo griego, sino en las hermosas playas de Los Cabos, Baja California Sur, México. Esta decisión estratégica, impulsada por la búsqueda de locaciones que evocaran la estética del Mediterráneo y las condiciones climáticas favorables, transformó el paisaje mexicano en el escenario de una de las historias más famosas de la literatura occidental.

La película, que recaudó cerca de 500 millones de dólares en taquilla, es recordada por su impresionante diseño de producción, sus épicos escenarios y, por supuesto, la icónica interpretación de Brad Pitt como Aquiles, el guerrero griego invencible. La elección de México como principal locación de rodaje no fue casualidad. Los Cabos ofrecía una combinación única de elementos que se ajustaban a las necesidades de la producción.

Sus playas de arena dorada, sus imponentes formaciones rocosas y su clima cálido y soleado recordaban a las costas griegas, permitiendo a los cineastas recrear con fidelidad el ambiente de la antigua Troya. Inicialmente, se había considerado filmar las escenas de playa exclusivamente en Malta, pero las altas temperaturas y las condiciones climáticas adversas llevaron al equipo de producción a buscar alternativas.

Fue entonces cuando Cabo San Lucas se presentó como la solución ideal, ofreciendo un entorno más estable y confortable para el rodaje. La adaptación de los paisajes de Cabo Lucas para representar los campos de batalla y las ciudades antiguas fue un logro notable del equipo de diseño de producción, que logró transformar el entorno mexicano en una recreación convincente de la antigua Grecia.

Escenas cruciales, como el enfrentamiento entre griegos y troyanos, cobraron vida en 'El Faro Viejo', una locación elegida por su belleza natural y su icónico faro centenario. Rodeado de dunas y con el mar como telón de fondo, este escenario se convirtió en el punto de partida de la épica batalla que decidiría el destino de Troya.

La colosal batalla que involucró a 1,300 extras, tanto locales como internacionales, se filmó en 'El Salto del Caribe', un área caracterizada por su aridez y sus dunas, elementos esenciales para recrear la atmósfera visual del filme. La producción de 'Troya' en México no solo representó un impulso económico para la región de Los Cabos, sino que también demostró la capacidad de la industria cinematográfica para transformar cualquier lugar en un escenario de ensueño.

La película, a pesar de las críticas mixtas que recibió en su momento, sigue siendo un referente del cine épico y un testimonio del poder de la magia cinematográfica. La historia de 'Troya', inspirada en la Ilíada de Homero, continúa cautivando a audiencias de todo el mundo, y la revelación de que gran parte de la película fue filmada en México añade un nuevo nivel de interés y curiosidad.

La elección de locaciones como Malta y Londres complementó el trabajo realizado en México, aportando diversidad y riqueza visual a la producción. Sin embargo, es innegable que Los Cabos jugó un papel fundamental en la creación del mundo de 'Troya', ofreciendo un escenario perfecto para dar vida a una de las historias más emblemáticas de la humanidad.

Hoy en día, la película está disponible en plataformas de streaming como Prime Video y HBO Max, permitiendo a nuevas generaciones descubrir la épica aventura de Brad Pitt y el ingenio de los cineastas que transformaron las playas de México en la antigua Grecia. A pesar de su éxito comercial, la película ha sido objeto de debate entre los críticos, algunos de los cuales la consideran una de las peores películas de la carrera de Brad Pitt





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