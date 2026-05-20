El sector privado podría jugar un papel clave en la revisión del T-MEC

El análisis de la Cámara Internacional de Comercio sugiere que la mayor participación del sector privado en la revisión formal del T-MEC puede ayudar a centrar la discusión en temas comerciales, evitando la contaminación de otros temas como la migración o seguridad. La participación del sector privado podría generar oportunidades de inversión en México, ya que genera 80% del empleo formal y Apoipa una parte significativa de las inversiones en el país.

El sector privado está de camino a ser parte fundamental en la revisión formal del T-MEC , lo que podría centrar la discusión en temas comerciales y acelerar el avance del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

La participación del sector privado puede ayudar a eliminar la contaminación de otros temas como la migración o seguridad, y se ha demostrado que genera 80% del empleo formal en México. El reto está en comunicar la creciente integración regional en las esferas correctas y en los momentos adecuados. La revisión debería mantenerse próxima a la negociación y no a la renegociación para evitar procesos políticos y retrasos en las decisiones de inversión.

La participación del sector privado podría ser clave para evitar el retraso y la contaminación de otros temas durante la revisión del T-MEC





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