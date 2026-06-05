El Senado de EE.UU. aprueba fondos millonarios para ICE y Patrulla Fronteriza, blindando su financiación por tres años

El Senado estadounidense aprobó un paquete de 70,000 millones de dólares para agencias antimigración, garantizando su financiación durante tres años y excluyendo el controvertido Fondo contra la Instrumentalización. La medida, clave para Trump, superó bloqueos demócratas pero generó divisiones dentro del partido republicano.

El Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de financiación de 70,000 millones de dólares para agencias antimigración, concretamente para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE ) y la Patrulla Fronteriza .

Esta aprobación, que representa la mayor victoria legislativa del segundo mandato del presidente Donald Trump, garantiza fondos a estas agencias durante los próximos tres años, blindándolos incluso contra futuras crisis de financiación gubernamental. La votación en el Senado fue de 52 votos a favor y 47 en contra, con la única disidencia dentro del bloque republicano de la senadora Lisa Murkowski.

El texto final excluye un anexo controvertido conocido como el Fondo contra la Instrumentalización, un sistema de compensaciones promovido por Trump para personas que, según él, fueron perseguidas por administraciones demócratas anteriores. Este fondo ha sido calificado por críticos de ambos partidos como una estafa. Su procedimiento se encuentra suspendido por un tribunal y la Casa Blanca no planea apelar, lo que motivó que el Senado omitiera su inclusión.

Pese a la aprobación, algunos senadores republicanos destacados, como Thom Tillis, expresaron malestar por la división interna, señalando que la no inclusión del fondo podría generar conflictos políticos futuros. La medida también pone fin a un bloqueo impuesto por los demócratas, quienes exigían reformas en las políticas de estas agencias tras episodios de violencia y abusos, como la muerte a tiros de dos ciudadanos en Minnesota a principios de enero y acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó el proyecto de ley como podrido y acusó a los republicanos de priorizar el poder de Trump sobre las familias trabajadoras. La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, ratificará previsiblemente la ley, completando así su aprobación





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