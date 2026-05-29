El Senado mexicano celebra un año de reformas estructurales y liderazgo femenino

El presidente del Senado destaca logros legislativos en igualdad, derechos laborales y protección social, mientras celebra la mayoría femenina en la cámara y la postergación de la reforma judicial hasta 2028.

El presidente del Senado mexicano sostuvo que el ejercicio del poder legislativo durante el último año ha sido un periodo de intenso trabajo y de profunda transformación institucional.

Según sus palabras, la política puede ser una herramienta de cambio cuando se ejerce con responsabilidad, convicción y amor al pueblo, y destacó que cada una de las iniciativas aprobadas responde a una demanda popular. Entre los proyectos más relevantes se encontraba el dictamen que propone postergar la reforma judicial hasta el año 2028, una medida que busca garantizar una adecuada evaluación y ajuste de los cambios estructurales antes de su implementación.

Además, se aprobó un amplio paquete de reformas que abarcan la igualdad sustantiva, la protección de los derechos laborales, la preservación y difusión de lenguas indígenas, la seguridad social y la protección integral de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Estas disposiciones, según el legislador, cimentan un Estado constitucional y de bienestar que favorece directamente a la ciudadanía mexicana.

En el marco de esta agenda, el senador Adán Augusto López, quien dirigió el grupo parlamentario de Morena hasta el 1 de febrero, expresó su orgullo por haber contribuido a la consolidación de un proyecto de país basado en la equidad y la justicia social. López subrayó que su gestión se ha caracterizado por la búsqueda del debate respetuoso, la tolerancia y la defensa de la institucionalidad como pilares esenciales del proceso legislativo.

Para él, la diversidad de ideas constituye una fortaleza que enriquece la toma de decisiones y permite aprobar leyes que mejoren la calidad de vida de los mexicanos. En sus declaraciones, también resaltó la importancia de la participación ciudadana y la necesidad de que los gobernantes mantengan un vínculo estrecho con las demandas de la población.

Finalmente, el presidente del Senado resaltó la presencia mayoritaria de mujeres en la cámara, señalando que el órgano está integrado por diez senadoras y dos senadores, lo que representa un avance significativo en la construcción de una gobernanza basada en la paridad de género. Este hecho, según sus palabras, reafirma que gobernar desde la igualdad es sinónimo de justicia y de mayor representatividad.

En el contexto de un México que avanza hacia una mayor inclusión y reconocimiento de los derechos humanos, la mayoría femenina del Senado se perfila como un factor clave para impulsar políticas más equitativas y sensibles a las necesidades de toda la población. La conclusión del líder legislativo invita a seguir trabajando con compromiso y amor al país, garantizando que las decisiones tomadas en el Congreso reflejen los valores y aspiraciones de la sociedad mexicana





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