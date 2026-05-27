El senador Miguel Ángel Yunes Márquez desmiente señalamientos sobre inasistencias y viajes al extranjero

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez emitió un posicionamiento público para aclarar informaciones difundidas en redes sociales y algunos medios sobre presuntas inasistencias al Senado, viajes internacionales y visitas a lugares exclusivos. Explicó que sus viajes a Madrid y Nueva York fueron por motivos personales, médicos y de recreación, pagados con recursos propios. Negó que el bar The Library sea un club privado de lujo y aseguró que solo convivió con amigos. Asimismo, afirmó que sus eventuales licencias son cubiertas por su suplente conforme a la ley. Yunes Márquez atribuyó la campaña en su contra a su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al proyecto de la Cuarta Transformación.

El senador veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez respondió a los señalamientos difundidos en redes sociales y algunos espacios informativos sobre presuntas inasistencias al Senado de la República, viajes al extranjero y visitas a exclusivos sitios en Europa y Estados Unidos, asegurando que se trata de una campaña en su contra por respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de un posicionamiento público, el Legislador negó haber acumulado 95 faltas a sesiones del Senado y afirmó que nunca abandona sus responsabilidades legislativas. Explicó que en las ocasiones en que ha solicitado licencia temporal por asuntos personales, su lugar ha sido cubierto por su suplente conforme a la Ley. El jueves 28 asistiré a la Sesión Extraordinaria del Senado de la República, como siempre lo hago, sostuvo.

Yunes Márquez también confirmó que estuvo recientemente en Madrid, España, aunque aclaró que el viaje se realizó durante un periodo en el que el Congreso de la Unión no sesionaba y que fue cubierto con recursos propios. Según detalló, la visita tuvo como motivo una reunión con amigos y excompañeros de escuela de distintos países para celebrar que varios de ellos cumplirán 50 años en 2026.

El Senador igualmente reconoció haber acudido al bar The Library, luego de que circularan fotografías y versiones que lo vinculaban con un supuesto club privado de lujo. Sobre ello, aseguró que el sitio es de acceso público y negó que se trate de un lugar exclusivo con costos elevados para ingresar. Cualquier persona puede entrar pagando únicamente lo que consume, afirmó, señalando que únicamente convivió con su grupo de amigos mientras tomaban vino y cenaban.

En otro punto del mensaje, Yunes Márquez confirmó que viaja regularmente a Nueva York por motivos médicos, debido a un problema en el oído derivado de un accidente practicando buceo sin tanque. Indicó que tanto esos viajes como su tratamiento son pagados con recursos personales y mediante un seguro médico privado que mantiene desde su etapa como estudiante y trabajador en Estados Unidos.

El Senador explicó que estudió Finanzas Internacionales en la Universidad de Miami y posteriormente laboró para el Royal Bank of Canada en esa ciudad. Finalmente, Miguel Ángel Yunes Márquez criticó a quienes han difundido las versiones en su contra, acusando a algunos periodistas de mentir e inventar información para desacreditarlo políticamente. Aseguró que las críticas se intensificaron debido a su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al proyecto de la llamada Cuarta Transformación





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