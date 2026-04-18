El Silencio Morado: Mujeres en el Deporte, Entre la Inclusión y la Desigualdad Persistente

Mientras la marea morada inundaba las calles de la Ciudad de México en el 8M, Evangelina Barrera, una instructora de buceo, respiraba a 5 metros de profundidad, un microcosmos de la lucha femenina por la equidad en el deporte. Este reportaje explora las barreras invisibles, desde la falta de acceso y el trato diferenciado hasta la presión por competir y demostrar valía en disciplinas dominadas por hombres, revelando las complejas capas de desigualdad que persisten en el ámbito deportivo.

Mientras cientos de mujeres vestían de morado las calles de la Ciudad de México en la marcha del 8 de marzo, Evangelina Barrera, conocida como Nina, respiraba con un tanque de oxígeno a 5.40 metros de profundidad en la fosa de clavados de la alberca olímpica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Nina, de 32 años, lleva una década dedicada al buceo y actualmente es monitora de un curso básico impartido en Ciudad Universitaria, donde observa con preocupación que cerca del 70 u 80 por ciento de sus alumnos son hombres. En entrevista con MILENIO, Nina comparte su experiencia directa sobre cómo el acceso de las mujeres al deporte sigue siendo limitado, y cómo incluso cuando logran ingresar, las condiciones a menudo cambian. Permanecer en el ámbito deportivo implica enfrentar dinámicas y formas de desigualdad que impactan la manera en que se entrena y se ocupa el espacio. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) respaldan esta realidad: el 63.2 por ciento de las mujeres de 18 años y más no realiza actividad física, cifra que desciende al 54 por ciento en el caso de los hombres. La brecha se acentúa desde el inicio, con un 21.6 por ciento de mujeres que nunca han practicado algún deporte, frente al 15.9 por ciento de hombres. Esta disparidad no se debe a una falta de interés, sino a condiciones intrínsecamente desiguales. Factores como el tiempo disponible, la seguridad en los espacios públicos y la propia concepción de los entornos deportivos influyen en la participación y permanencia femenina. Muchos de estos espacios no están diseñados pensando en ellas, ni material ni simbólicamente. Esta diferencia se agudiza a medida que se avanza en nivel, cuando las deportistas dejan de ser principiantes y deben sostenerse por sí mismas. Es en esta etapa donde la brecha se profundiza, pues el desafío no es solo acceder, sino mantenerse. Nina recuerda que sus inicios en clases de buceo, similares a las que ahora imparte, estaban diseñadas para fomentar el gusto por el deporte y la permanencia. Sin embargo, señala que a mayor especialización, el acceso y el trato para las mujeres se vuelven distintos. Sobre esta problemática, Enrique Hernández Alcázar, en su columna para DOMINGA, abordó recientemente los desafíos desiguales que enfrentan las mujeres en el deporte, desde protocolos inadecuados para sus cuerpos hasta salarios y contratos precarios, pasando por entrenamientos diseñados para hombres, todo ello a raíz del caso de la futbolista Claudia Cid. Michelle, una joven de 23 años que estudia Comunicación, ha comenzado a practicar jiu-jitsu y previamente entrenó muay thai. Ambas disciplinas de artes marciales se caracterizan por el contacto físico y una predominante presencia masculina. El jiu-jitsu, en particular, se basa en la fuerza y el impulso del oponente para desequilibrarlo. Históricamente, ha sido un deporte practicado por hombres, asociado a espacios de mayoría masculina y a la noción persistente de que la fuerza y el dominio físico son cualidades intrínsecamente masculinas. Afortunadamente, la experiencia de Michelle no ha sido abiertamente violenta, sino marcada por un ambiente de respeto en su academia, donde se busca evitar incomodar a las participantes. En el deporte, el cuerpo del compañero se convierte en una herramienta, y Michelle describe cómo los golpes son medidos y contenidos, como si existiera un acuerdo implícito de cuidado mutuo. Sin embargo, percibe que su cuerpo es tratado como una excepción, un objeto frágil. La dificultad para encontrar pareja para los ejercicios se manifiesta en su experiencia: cuando se requieren parejas para las actividades, rara vez es elegida primero; se espera a que se complete la formación con hombres antes de recurrir a ella. Esta lógica se extiende a la forma en que las mujeres se posicionan en el espacio deportivo. Michelle observa que algunas mujeres desarrollan una agresividad, como si fuera una necesidad de demostrar su valía, de probar que pertenecen a un entorno donde no son vistas como iguales, de disipar la idea de ser meras figuras decorativas. Cuando uno es constantemente percibido como la opción menos deseada, el cuerpo reacciona endureciéndose y defendiéndose de manera preventiva, una respuesta nacida de la falta de reconocimiento, no de un exceso de confianza. Por otro lado, Nina, en el buceo, identifica una dinámica opuesta: la presión impuesta por un mandato masculino de competencia constante. Se observa una afán por demostrar quién ha descendido más metros o quién bucea mejor, reflejando una lógica patriarcal de tener que probar continuamente el liderazgo. En un deporte donde cada decisión tiene consecuencias físicas inmediatas, este patrón se vuelve peligroso. Nina concluye que, ante estas dinámicas, las mujeres son colocadas en una situación de riesgo





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