El sindicato automotriz estadounidense (UAW) presenta demandas generales para la revisión del T-MEC

El sindicato automotriz estadounidense (UAW) ha presentado tres demandas generales antes de la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Solicitó elevar la producción en Estados Unidos, revisar los derechos laborales y aplicar estándares rigurosos en todas las fronteras.

El sindicato automotriz estadounidense (UAW) presentó tres demandas generales antes de la próxima revisión del T-MEC . De acuerdo con el diario Detroit Free Press, solicitó elevar la producción en Estados Unidos, revisar los derechos laborales y aplicar estándares rigurosos en todas las fronteras .

Ante la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente del UAW, Shawn Fain, y otros líderes sindicales se reunieron la semana pasada para debatir los cambios que el sindicato desea en el acuerdo que está por ser revisado. El UAW indicó su interés en una política comercial centrada en los trabajadores para que se aborde la reubicación de empleos manufactureros de EU a México, donde los salarios son más bajos.

Ante este tema, realizó tres demandas: producir en EU para vender en ese país, derechos laborales reales y estándares rigurosos en todas las fronteras. El sindicato UAW pareció que Estados Unidos debería estar preparado para retirarse del T-MEC .

Además, destacó las disparidades entre producción y ventas de cada país, por lo que propuso un sistema de cuotas para reequilibrar las cifras. Estados Unidos produce 61 vehículos por cada 100 vendidos dentro de sus fronteras. En Canadá, la proporción es de 65 a 100 y en México es de 249 por cada 100.

Afirmó que la reducción de aranceles para los fabricantes podría equilibrar las cifras, de modo que la cantidad de vehículos producidos en la UE sea similar o igual a la cantidad vendida en ese país. También pareció que el T-MEC ofrece vías para mejorar las condiciones laborales y sugerir implementar un salario mínimo del sector en México.

El UAW dijo que, debido a los salarios más bajos que se pagan en el país, las empresas han trasladado empleos al sur de la frontera, perjudicando a los trabajadores ya las comunidades en Estados Unidos





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