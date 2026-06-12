El suadero: el taco humilde que conquistará a los turistas del Mundial 2026

Descubre la historia del suadero, el corte de res que nació en las calles de la Ciudad de México y se convirtió en un ícono gastronómico. Con la llegada del Mundial 2026, millones de turistas podrán probar este taco tradicional, símbolo de la cocina callejera capitalina.

El suadero es uno de los cortes de res más emblemáticos de la taquería capitalina, aunque su origen humilde lo relegó durante décadas a un segundo plano frente a otros tacos más populares como el pastor o la carnita.

Sin embargo, su historia está profundamente arraigada en las calles de la Ciudad de México, donde nació como una solución ingeniosa para aprovechar las partes menos nobles del animal. Este corte, ubicado entre el abdomen y las piernas de la res, se caracteriza por su alto contenido de grasa y su textura fibrosa, que lo convierten en un reto para cualquier cocinero.

Pero los taqueros capitalinos, con su sabiduría popular, descubrieron que la cocción lenta en manteca de cerdo, conocida como choricera, podía transformar este corte duro en una delicia suave y jugosa. Así, el suadero pasó de ser un desperdicio a convertirse en un ícono de la gastronomía callejera mexicana. Con la llegada del Mundial 2026, millones de turistas de todo el mundo llegarán a la capital mexicana en busca de experiencias culinarias auténticas.

Aunque muchos pensarán en los tacos al pastor como la opción obligada, serán los que se aventuren a probar el suadero quienes descubran un sabor único que encapsula la esencia de la ciudad. El suadero se cocina lentamente en su propia grasa, a veces durante horas, hasta que adquiere una textura que se deshace en la boca.

Se sirve en tortillas de maíz, acompañado de cebolla, cilantro y una variedad de salsas que van desde la suave salsa verde hasta el abrasador habanero. Cada taquería tiene su propio secreto: algunos le agregan un toque de comino, otros prefieren mantener el sabor puro de la carne. Pero todos coinciden en que el secreto está en la cocción, que debe ser paciente y cuidadosa para lograr esa combinación perfecta de suavidad y sabor.

El suadero no es solo un taco; es un símbolo de la cultura popular de la Ciudad de México. Nació en los barrios obreros, donde los carniceros aprovechaban cada parte del animal para alimentar a una población en constante crecimiento. Con el tiempo, se convirtió en el taco favorito de los trasnochados, de los trabajadores que salían del turno nocturno y de los fiesteros que buscaban algo sustancioso antes de regresar a casa.

Hoy, taquerías como El Hidalguense o Los Picudos son famosas por su suadero, y han atraído a chefs internacionales, críticos gastronómicos y turistas que buscan lo auténtico. El suadero representa la capacidad de la cocina mexicana para transformar lo humilde en extraordinario, y su legado seguirá creciendo conforme el mundo ponga sus ojos en México durante el Mundial.

Es una experiencia que va más allá del sabor: es un viaje a la historia de una ciudad que vive y respira entre sus taquerías





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