El Tabaquismo Laboral Reduce la Productividad y Genera Pérdidas Millonarias

Fumar durante la jornada laboral impacta negativamente la productividad de las empresas, generando pérdidas de tiempo y recursos significativos. Expertos resaltan la importancia de abordar los riesgos psicosociales y aplicar la NOM-035 para mejorar el bienestar de los trabajadores y optimizar el rendimiento empresarial.

El hábito de fumar durante la jornada laboral, a menudo utilizado como una estrategia para aliviar el estrés o simplemente para distraerse, conlleva consecuencias que van más allá de la salud individual y se extienden al ámbito de la productividad empresarial.

Un análisis exhaustivo revela que las pausas frecuentes para fumar se traducen en una pérdida significativa de tiempo de trabajo, estimada en más de tres días laborales al mes por empleado. Esta problemática fue abordada en un evento organizado por Affor Health, donde Zyanya Sánchez, asesora de salud y seguridad en México de Meliá Hotels International, destacó el concepto de presentismo laboral y su impacto económico.

El presentismo, según la experta, se define como el tiempo durante el cual un empleado está presente físicamente en el trabajo pero su rendimiento se ve afectado por factores como enfermedades, estrés o, en este caso, el consumo de tabaco. Sánchez explicó que condiciones como la diabetes, la hipertensión y el tabaquismo contribuyen directamente al presentismo, disminuyendo la eficiencia y la productividad de los trabajadores.

Un estudio realizado en la industria hotelera reveló que los fumadores pierden aproximadamente 70 minutos de productividad por día, lo que equivale a una reducción de su tiempo de trabajo efectivo a seis horas y 50 minutos en una jornada de ocho horas. Esta pérdida de tiempo se acumula rápidamente: 420 minutos semanales (siete horas) y 1,680 minutos mensuales (28 horas), lo que representa la pérdida de tres jornadas y media de trabajo completas al mes.

Además de las pérdidas directas relacionadas con el tabaquismo, Sánchez enfatizó la importancia de cuantificar el impacto de los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo. Señaló que factores como el cansancio, los errores y la necesidad de rehacer tareas pueden resultar en una pérdida adicional de 22 minutos de productividad por día, lo que se traduce en una pérdida total de 1.9 millones de dólares.

En el evento, junto a Fernanda Cater, country manager de Sesame en México, y Mónica Rivas, directora operativa en CHKT, se subrayó la necesidad de identificar y abordar los factores de riesgo psicosocial en los entornos laborales. Anabel Fuentes Calderón, CEO de Affor Health, resaltó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima un retorno de inversión significativo para las empresas que priorizan la salud de sus empleados, con un retorno de seis dólares por cada dólar invertido en prevención.

Las expertas coincidieron en que la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-035 puede ser una herramienta valiosa para identificar los riesgos psicosociales, no solo en relación con el presentismo, sino también en la prevención de accidentes y la reducción de la rotación de personal. Zyanya Sánchez destacó que la NOM-035 proporciona un enfoque paso a paso para abordar riesgos como el liderazgo y la carga de trabajo, y enfatizó la importancia de escuchar las preocupaciones de los empleados.

Mónica Rivas añadió que la norma permite a los empleados expresar sus emociones y frustraciones, pero que es crucial tomar medidas concretas que se adapten a las estructuras de trabajo y a las diferentes personalidades. Fernanda Cater subrayó la importancia de un enfoque analítico y proactivo en la gestión de personas, en lugar de simplemente reaccionar a los problemas.

Finalmente, Francisco Tornero, subdirector de sistemas de administración de seguridad y salud de la Secretaría del Trabajo, reconoció que la NOM-035 es perfectible, ya que identifica los problemas pero no profundiza en sus causas, requiriendo la aplicación de instrumentos adicionales para llegar a la raíz del problema





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