El Tomate por las Nubes: ¿Por Qué los Mexicanos Pagan Casi 100 Pesos por Kilo?

El precio del jitomate se dispara en México, alcanzando hasta 100 pesos por kilogramo en supermercados. Análisis del GCMA revela que la mayor parte del aumento se debe a distorsiones en la comercialización, no en la producción. Se cuestiona la brecha entre el precio al productor y al consumidor final, así como los márgenes de ganancia de los autoservicios. La sequía, escasez de fertilizantes y aumento de la gasolina también contribuyen al encarecimiento.

El tomate, un elemento esencial en la dieta mexicana, se encuentra actualmente en el ojo del huracán debido a un incremento desmesurado en su precio. Los consumidores mexicanos se enfrentan a la difícil realidad de pagar hasta 100 pesos por un kilogramo en supermercados, habiendo experimentado alzas superiores al 100% durante el mes de marzo.

Un análisis exhaustivo realizado por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) arroja luz sobre este fenómeno, concluyendo que las mayores distorsiones y aumentos se registran en la cadena de comercialización previa al consumidor final, y no tanto en la etapa de producción.

Según los datos del GCMA, en abril el precio promedio del jitomate saladette se situaba en 17 pesos para el productor, mientras que al llegar al consumidor final, esta cifra escalaba hasta los 55 pesos. La diferencia de 38.50 pesos evidencia una brecha preocupante: las familias mexicanas desembolsan 3.26 veces más de lo que percibe el agricultor.

La cadena de intermediación agrava aún más esta situación. El producto, vendido al mayoreo en 26.15 pesos, experimenta un incremento hasta los 33.85 pesos al pasar a un esquema de medio mayoreo. Los especialistas de la consultoría enfatizan que el problema fundamental no reside en la producción agrícola, sino en las anomalías presentes en la comercialización, particularmente en los grandes establecimientos de autoservicio.

Estos puntos de venta son los que presentan los márgenes de ganancia más elevados y, consecuentemente, los precios más inflados para el consumidor, alcanzando picos cercanos a los 100 pesos por kilogramo. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de su herramienta Quién es quién en los precios, confirma esta tendencia. En La Comer, el kilogramo de jitomate bola llega a costar 98.50 pesos; en Walmart, se ubica en 69.90 pesos; en Chedraui, en 68.90 pesos; y en Soriana, en 64.90 pesos.

Para respaldar su análisis, el GCMA señala que entre marzo y abril, mientras el precio al productor del jitomate saladette aumentó un 17.2%, la venta de medio mayoreo subió un considerable 37.3%, y al consumidor final, el incremento fue del 28.3%. Estos números ponen de manifiesto cómo las etapas intermedias de la cadena de valor son las principales responsables de la escalada de precios.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha reportado que el precio del jitomate experimentó un aumento del 126% en marzo, comparado con el mismo mes del año anterior (2025). Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado la elevación de los precios, asegurando que no existen razones válidas para que el alimento se comercialice a costos tan altos.

La mandataria expresó su desconcierto, comparando el precio en tiendas del ISSSTE, donde el kilo se encontraba a 20 pesos, con el de Walmart, que alcanzaba los 80 pesos. Sheinbaum argumentó que si existiera una verdadera escasez o un problema generalizado en la producción, los precios deberían ser uniformemente altos en todos los puntos de venta, no tan dispares.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) ha hecho sonar las alarmas ante la inflación alimentaria en México, calificando los precios de frutas y verduras como estratosféricos, lo que ejerce una presión significativa sobre la economía familiar y el poder adquisitivo de los ciudadanos. La Anpec señala que las condiciones de sequía que afectan a diversas regiones del país han mermado las cosechas, elevando tanto los costos de producción como los de abasto y distribución.

A este panorama se suma la reciente escasez y encarecimiento de fertilizantes, insumos cruciales para la agricultura, que desestabilizan aún más este mercado. Paralelamente, el aumento en el precio de las gasolinas comienza a impactar los costos logísticos, añadiendo otra capa de presión al ya inflado precio del tomate. Estas diversas fuerzas confluyen para crear un escenario de precios prohibitivos para el consumidor mexicano, haciendo del tomate un lujo inalcanzable para muchos hogares.

La problemática del precio del jitomate en México es multifacética y requiere una intervención integral. Si bien la producción enfrenta desafíos como la sequía y la disponibilidad de insumos, la evidencia sugiere que el principal cuello de botella se encuentra en la cadena de comercialización. La vasta diferencia entre lo que percibe el productor y lo que paga el consumidor final, a menudo multiplicada por más de tres veces, señala prácticas de intermediación y márgenes de ganancia excesivos, especialmente en los grandes autoservicios.

La Profeco, a través de su labor de monitoreo, confirma que estos establecimientos son los que registran los precios más elevados, llegando a cifras alarmantes para un producto básico. La intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionando estas disparidades, es un paso importante para visibilizar el problema y generar conciencia pública. Sin embargo, es necesario ir más allá de las declaraciones y buscar soluciones concretas.

Esto podría implicar la revisión y regulación de las prácticas comerciales en la cadena de suministro, la promoción de canales de comercialización más directos entre productores y consumidores, y el fomento de la competencia para evitar la concentración de poder en manos de unos pocos intermediarios. Adicionalmente, es crucial abordar las causas subyacentes que afectan a la producción, como el acceso a agua para riego y la disponibilidad de fertilizantes a precios justos.

La combinación de sequías recurrentes, el incremento en el costo de los insumos agrícolas y la creciente presión de los costos logísticos, impulsada por el alza en los precios de los combustibles, crea un caldo de cultivo para la especulación y la elevación artificial de precios. Por lo tanto, una estrategia efectiva debe ser holística, atacando simultáneamente las ineficiencias en la comercialización, apoyando a los productores y mitigando los efectos de factores externos como el clima y los mercados internacionales de insumos.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes ha acertadamente señalado el impacto generalizado de la inflación alimentaria, y es imperativo que se tomen medidas para proteger la economía de las familias mexicanas y asegurar el acceso a alimentos básicos a precios razonables. La situación del jitomate es un reflejo de problemas más amplios en el sistema alimentario del país, que demandan atención urgente y políticas públicas bien diseñadas y ejecutadas





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