La fuerza federal neutraliza al presunto líder de la CJNG en Zapopan tras operativo en julio de 2026. Confirmado su papel en secuestros y lavado de dinero en Guadalajara.

El organismo federal encargada de combatir la delincuencia organizada confirmó la muerte de un presunto líder de la célula criminal en Zapopan. Este operativo se enmarca en la investigación contra El Topo, quien era señalado como el encargado del traslado de armas y sustancias ilícitas. Las autoridades federales lograron abatir al sujeto y a dos personas más tras un violento enfrentamiento.

Muerte de El Topo en zona metropolitana

Las autoridades confirmaron que El Topo murió durante la operación desplegada en la zona metropolitana de Guadalajara. El sujeto fue abatido junto con otras dos personas más que también resultaron muertos. El enfrentamiento se originó porque los sujetos agredieron a los agentes federales que intentaban llevar a cabo las detenciones.

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Se identificó a El Topo como el presunto encargado del trasiego de drogas y armamento para la organización delictiva. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ha vinculado a este presunto líder con delitos graves de lavado de dinero, extorsión y secuestro.

Investigación iniciada en abril de 2026

La detención y abatimiento de este presunto líder derivó de una investigación de la FEMDO iniciada en abril de 2026. Los trabajos de inteligencia permitieron ubicar tres domicilios en Zapopan que la célula presuntamente utilizaba como casas de seguridad.

En esos inmuebles pernoctaban El Topo y otros integrantes del grupo criminal. Como parte de la misma investigación, los días 25 y 26 de julio se realizaron cateos en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol, también en Zapopan. En esas diligencias se detuvo a seis personas.

Órdenes por secuestro de Jaime Barrera

Se confirmó que El Topo contaba con órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco. Estas órdenes fueron emitidas por su presunta participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario.

La captura de seis personas adicionales durante los cateos recientes evidencia la profundización de la estructura delictiva en la región. Las autoridades aseguraron tres inmuebles, cinco vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares durante los registros.

Impacto en la seguridad pública

La acción de la FEMDO representa un golpe directo a la operación de la célula criminal en Jalisco. La recuperación de armas y equipos balísticos demuestra la capacidad de violencia organizada de los grupos que operaban en Zapopan.

Los resultados de esta operación refuerzan la estrategia de desarticulación de las estructuras logísticas de la delincuencia organizada. El aseguramiento de vehículos y comunicaciones facilita la identificación de redes de apoyo a la organización.